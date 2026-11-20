La víctima de la agresión grupal de Málaga pidió ayuda a los acusados: le hicieron tocamientos y el conductor la violó

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una joven de 20 años denunció haber sido víctima de tocamientos dentro de una furgoneta y violada en una casa en Álora por un grupo de jóvenes a los que pidió ayuda al sentirse desorientada. El juzgado ha decretado la libertad provisional para tres de los investigados por delitos de agresión sexual y omisión del deber de socorro, al no solicitarse prisión preventiva. A los investigados mayores de edad se les ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante la instrucción. Otros dos presuntos implicados en los hechos, al ser menores de edad, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aportado nueva información acerca de la presunta agresión sexual acontecida el pasado mes de octubre en un contexto de ocio nocturno en Málaga capital.

La presunta víctima de la agresión es una joven de 20 años que, según ha declarado, no conocía de nada a sus presuntos agresores. La joven ha declarado que los hechos tuvieron lugar la noche del 9 al 10 de octubre en las inmediaciones de una discoteca del distrito Cruz de Humilladero de Málaga.

La joven dijo haberse sentido aturdida y desorientada, por lo que solicitó ayuda al grupo de implicados cuando todos se hallaban en la calle. El grupo de cinco jóvenes y la víctima subieron a una furgoneta camino de la localidad de Álora, trayecto que los varones habrían aprovechado para cometer tocamientos.

Concretamente, en su relato señala a dos de los ocupantes del vehículo, que le habrían realizado tocamientos en diferentes partes del cuerpo. Una vez en Álora, la mujer aseguró que el conductor del vehículo la agredió sexualmente con penetración en una casa de la localidad.

La plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de Violencia, decretó el pasado miércoles, 18 de noviembre, la puesta en libertad provisional de dos de los detenidos en relación con la presunta agresión sufrida por la mujer en diferentes puntos del partido judicial de Málaga.

La juez de guardia también confirmó la situación de libertad provisional de un tercer implicado en los hechos que compareció tras ser citado.

Los tres implicados en este caso están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de agresión sexual y otro delito de omisión del deber de socorro. A lo largo de la instrucción judicial se determinará el grado de participación de cada uno en los hechos y los delitos que esa actuación comporte. Otros dos presuntos implicados menores de edad fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.

Los tres presuntos agresores fueron puestos en libertad dado que ni la fiscalía ni la acusación particular solicitaron el ingreso en prisión. La juez sí acordó dos medidas cautelares para los investigados: una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la presunta víctima y la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio durante la instrucción de la causa.

Aunque las declaraciones se han realizado en la plaza número 4 de Violencia sobre la Mujer al encontrarse en funciones de guardia, el juzgado encargado de la investigación será la plaza número 3 pues ya se encontraba tramitando la denuncia presentada por la joven agredida.