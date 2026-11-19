Una imagen de Millán en el Pleno y agentes trabajando. Ayuntamiento de Málaga / EFE

Unanimidad en Málaga para pedir al Gobierno sumar más agentes y reforzar los medios policiales en la Costa del Sol

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LO ESENCIAL Las claves El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprueba por unanimidad pedir a Interior que estudie declarar la capital y la Costa del Sol como zona de especial singularidad policial. La iniciativa, impulsada por la Confederación Española de Policía (CEP), reclama cubrir de inmediato un déficit de más de 1.200 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia. La moción exige dotar a los agentes de mejores medios materiales, incrementar la protección jurídica y recuperar la unidad de élite OCON-Sur, disuelta en 2022, para combatir el crimen organizado. El Grupo Popular justifica estas peticiones en el repunte de la criminalidad, destacando que 2025 cerró con 26 homicidios y asesinatos consumados en Málaga, la cifra más alta en diez años.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves una moción urgente del Grupo Municipal Popular que pide al Ministerio del Interior que estudie el reconocimiento de Málaga capital y de la Costa del Sol como zona de especial singularidad policial.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos municipales, según ha destacado la Confederación Española de Policía (CEP), el sindicato que la promovió. La aprobación se producirá cuando los informes técnicos acrediten las condiciones que lo justifiquen.

El texto reclama también que se cubra el déficit de más de 1.200 agentes que, según las organizaciones sindicales, arrastra la provincia.

La propuesta nació en la propia CEP. "Esto salió de una propuesta por parte de la Confederación Española de Policía que se le planteó al Grupo Municipal Partido Popular. Nosotros le enviamos nuestra moción, ellos lo han acondicionado y hoy se ha llevado al pleno", ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga el agente Millán, secretario provincial del sindicato en Málaga.

Millán ha defendido la moción desde el atril durante los tres minutos que se conceden a las intervenciones ciudadanas. Ha agradecido al PP la iniciativa y ha pedido a la corporación algo que, en sus palabras, "debe estar por encima de cualquier diferencia política: la seguridad de nuestra ciudad y de quienes tienen la responsabilidad de protegerla".

Ha descrito una realidad que, a su juicio, "no podemos ignorar". Ha señalado que "el narcotráfico, las organizaciones criminales y los episodios que todos hemos visto de violencia con armas de fuego representan una amenaza que exige respuesta firme y coordinada de las administraciones".

Según ha explicado a este periódico, el reconocimiento permitiría reclamar más policías, mejores medios, más protección jurídica y "un reconocimiento económico y profesional acorde a las necesidades de las condiciones de riesgo que se asumen".

El agente ha aprovechado su intervención para recordar una reivindicación histórica del colectivo. "Todavía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están consideradas profesión de riesgo, aunque parezca insólito, después de tantos fallecimientos y tantos asesinatos", ha lamentado.

Ha insistido en que la medida va más allá de las condiciones laborales de la plantilla. "Más efectivos y mejores recursos significa mayor capacidad de prevención, investigación y respuesta firme al crimen organizado", ha afirmado.

El representante de la CEP ha reconocido que el Consistorio no puede conceder por sí mismo este estatus. "Somos conscientes de que este Ayuntamiento no tiene competencias para conceder directamente este reconocimiento, pero sí tiene la capacidad y legitimidad para reclamarlo en nombre de los ciudadanos", ha dicho.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos con un mensaje dirigido al Gobierno central. "La seguridad de Málaga no debería tener colores políticos", ha subrayado antes de cerrar su turno con una advertencia. "Ir en contra de esta propuesta no es solamente ir en contra de la Policía, sino también de los malagueños y de Málaga, porque defender a quienes nos protegen también es defender Málaga".

Tras el Pleno, Millán ha celebrado el resultado. "La alegría ha sido tremenda porque, bueno, ya tenemos un pasito", ha contado a este periódico.

El agente ha aclarado que la votación no supone que Málaga y la Costa del Sol tengan ya ese reconocimiento. El siguiente paso es que el Ayuntamiento envíe la moción aprobada al Ministerio del Interior, algo que prevé para después de las elecciones del 29 de noviembre. "Lo importante es que esto se traslade al gobierno que salga el día 29", ha señalado.

Ha resumido lo que implicaría en la práctica: "Un mayor número de policías en el catálogo, algo superimportante. Mejores medios materiales para luchar contra el crimen organizado". Ha añadido una mejora económica por las condiciones de riesgo que se asumen "cuando se lucha contra estas bandas organizadas" y más protección jurídica para los agentes. "Esto es un paso más también para convertirnos en profesión de riesgo", ha apuntado.

Lo que pide la moción

La moción, firmada por el alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz popular, Carmen Casero, recoge ocho acuerdos.

El principal pide a Interior que estudie el reconocimiento de la capital y de la Costa del Sol como zona de especial singularidad policial "cuando los informes técnicos acrediten las condiciones que lo justifiquen". Incluye una revisión del Catálogo de Puestos de Trabajo y de la plantilla real, y más puestos estructurales donde los datos lo justifiquen.

El Ayuntamiento reclama además que se cubra de inmediato el déficit de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia, cifrado por los sindicatos en más de 1.200 plazas. El objetivo es dar estabilidad a las plantillas, reforzar la seguridad preventiva y garantizar los turnos de noche en la ciudad.

El texto pide al Gobierno que concrete cuántos agentes se han destinado a Málaga capital con la ampliación del Plan Costa del Sol anunciada el pasado 24 de septiembre. La moción recuerda que en la Junta Local de Seguridad extraordinaria convocada tras el Debate del Estado de la Ciudad el entonces subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas, no concretó la cifra de efectivos del refuerzo.

Interior deberá también, según el acuerdo, dotar con urgencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil de chalecos de protección, armamento adecuado, medios de transmisiones, vehículos y herramientas tecnológicas, y modernizar las comisarías y dependencias policiales de la provincia.

El Pleno pide asimismo que se recupere la unidad de élite OCON-Sur de la Guardia Civil, disuelta en septiembre de 2022, y que se le asigne presupuesto. Según el texto, la medida ha debilitado la lucha contra el narcotráfico y ha favorecido el aumento de la violencia criminal y del tráfico de armas en el litoral andaluz.

La moción insta también a la Subdelegación del Gobierno a garantizar la coordinación entre Policía Nacional y Policía Local. Cita como ejemplo de falta de apoyo lo ocurrido el 28 de septiembre tras la manifestación y la posterior acampada en la plaza de la Constitución.

Por último, la moción traslada el reconocimiento municipal a las tres plantillas policiales de la ciudad y acuerda enviar el texto a Interior, a las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación en Málaga.

Los argumentos del PP

El Grupo Popular justifica la iniciativa con los últimos datos de criminalidad. Según el texto, 2025 cerró en Málaga con 26 homicidios y asesinatos consumados, la cifra más alta desde 2015. Señala además un repunte de los intentos de homicidio, más de la mitad de ellos en la capital, y un aumento de las agresiones sexuales con penetración en la ciudad.

La moción menciona varios episodios recientes. Entre ellos, el asesinato en plena calle de Nacho, un joven de 20 años al que unos sicarios habrían confundido con un miembro de una banda rival, y el tiroteo en la terraza de un establecimiento contra un hombre vinculado al narcotráfico internacional.

El PP califica de "insuficiente y tardía" la respuesta del Ministerio del Interior. "Para que los ciudadanos de Málaga se sientan verdaderamente protegidos, no basta con helicópteros sobrevolando con focos nocturnos o dispositivos temporales", recoge el texto.