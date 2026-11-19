Muere una persona tras ser atropellada por un camión de reparto en el recinto del Hospital Materno Infantil de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Una persona ha fallecido tras ser atropellada por un camión de reparto en Málaga capital. El trágico accidente ha tenido lugar en el recinto del Hospital Materno Infantil sobre las 11:25 horas. Los servicios sanitarios del 061 se desplazaron al lugar rápidamente pero no pudieron salvar la vida de la víctima. Por el momento se desconocen la identidad de la persona fallecida y las causas exactas del atropello.

Una persona ha muerto este jueves por la mañana tras ser atropellada por un camión en Málaga capital. El suceso ha ocurrido en el recinto del Hospital Materno Infantil, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El teléfono de emergencias recibió el aviso sobre las 11.25 horas. Fue un ciudadano quien alertó de que un camión de reparto acababa de atropellar a una persona dentro de las instalaciones del hospital.

La sala coordinadora del 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Los sanitarios se desplazaron hasta el lugar de inmediato. Según han indicado fuentes sanitarias, no se pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la persona fallecida ni sobre las circunstancias en que se produjo el atropello.