La Farola de Málaga busca fondos para su rehabilitación: tendrá ascensor y recuperará sus elementos históricos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Autoridad Portuaria de Málaga opta a fondos del programa del 2% Cultural del Gobierno para financiar la rehabilitación de La Farola. El proyecto incluye la instalación de un ascensor, mejoras de accesibilidad y la restauración de elementos históricos como sus escaleras de fundición modernistas. La actuación se engloba dentro de una propuesta de Puertos del Estado que suma una inversión de siete millones de euros para cuatro proyectos en España. Entre los proyectos andaluces presentados también se encuentran la restauración del Faro de Trafalgar en Cádiz y la recuperación peatonal del Puente Alfonso XIII en Sevilla.

La Farola de Málaga aspira a recibir financiación estatal para acometer una rehabilitación que permitirá mejorar la accesibilidad del histórico edificio y recuperar algunos de sus elementos arquitectónicos más singulares.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado el proyecto de la Autoridad Portuaria malagueña al programa del 2% Cultural, la iniciativa del Gobierno destinada a financiar actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico.

La propuesta plantea una intervención respetuosa con la configuración original del inmueble, con el objetivo de preservar su tipología, estructura y valores históricos.

Entre las principales novedades figura la incorporación de un ascensor, una nueva escalera adaptada a la normativa vigente y la habilitación de aseos y espacios de servicio, que se ubicarán en las zonas menos representativas del edificio.

La actuación también contempla restaurar y conservar elementos originales de especial valor patrimonial, como las escaleras de fundición modernistas, los pavimentos y los zócalos históricos. Se repararán las partes deterioradas y se retirarán intervenciones anteriores que se consideran inadecuadas para la conservación del conjunto.

El edificio ocupa una superficie de 232 metros cuadrados y cuenta con 550 metros cuadrados construidos. Está compuesto por un cuerpo inferior de dos plantas, que funciona como basamento, y una estructura superior troncocónica que constituye el fuste del faro.

Tres proyectos en Andalucía

La rehabilitación de la Farola forma parte de los tres proyectos andaluces que Puertos del Estado ha presentado a esta convocatoria. Los otros dos corresponden al Faro de Trafalgar, en Cádiz, y al Puente Alfonso XIII de Sevilla, conocido popularmente como Puente de Hierro.

En el caso del Faro de Trafalgar, construido en 1860 y situado en el cabo del mismo nombre, la actuación pretende corregir las patologías constructivas detectadas, restaurar la torre y sus elementos exteriores y modernizar las instalaciones técnicas.

El objetivo es preservar el inmueble y garantizar tanto la seguridad marítima como el funcionamiento de las ayudas a la navegación. La torre, levantada en mampostería y reforzada con ocho contrafuertes de sillería, alcanza los 34 metros de altura.

Por su parte, el proyecto del Puente Alfonso XIII busca recuperar la estructura original de esta infraestructura histórica, inaugurada en 1926 y considerada el primer puente articulado de Sevilla.

La propuesta contempla dotarla de una nueva cimentación que reproduzca las dimensiones y características de sus vanos originales y habilitarla para el uso peatonal y el disfrute ciudadano. No se recuperará, sin embargo, su antiguo mecanismo de apertura.

Los tres proyectos andaluces forman parte de una propuesta más amplia de Puertos del Estado, que ha presentado cuatro actuaciones al programa estatal, con una inversión conjunta prevista de alrededor de siete millones de euros. La cuarta corresponde a la preservación de los restos arqueológicos de Cal·lípolis, en Tarragona.