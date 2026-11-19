Detenidos cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, por una agresión sexual en grupo a una chica en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Cinco jóvenes, incluidos dos menores de edad, han sido detenidos en Málaga por una agresión sexual en grupo. Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre en Málaga capital durante una jornada de ocio nocturno y fiesta. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima en la comisaría de la Policía Nacional de Torremolinos. Los detenidos pasaron a disposición judicial y de la Fiscalía, decretándose una orden de alejamiento sobre la víctima.

Agentes de Policía Nacional han detenido a cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad por una presunta agresión sexual en grupo en la provincia de Málaga.

Según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga este jueves, los investigadores de la UFAM, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se hicieron cargo de la investigación tras la denuncia presentada en la Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos por la víctima, una chica joven.

Los hechos sucedieron el pasado mes de octubre en Málaga capital, en un contexto de fiesta y ocio nocturno.

Tras una laboriosa investigación, los agentes pudieron identificar a los presuntos autores, que tras ser detenidos, fueron puestos a disposición de Fiscalía y del Juzgado en la tarde de este miércoles, cuando se decretó una orden de alejamiento con respecto a la víctima para el grupo de hombres.