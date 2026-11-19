Imagen de las Urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga. Junta de Andalucía

Detenido un hombre en Málaga tras intentar llevarse a un menor del Materno Infantil y amenazar con un arma blanca

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre tras intentar llevarse a su hijo pequeño del Hospital Materno Infantil. El individuo irrumpió en el área de Maternidad portando un arma blanca y amenazando con sustraer al menor, que estaba en un carrito. Tras abandonar el recinto sanitario con el bebé, el sospechoso fue interceptado y arrestado por los agentes a escasos metros del lugar.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga capital tras, presuntamente, amenazar con intentar llevarse a su hijo pequeño, que estaba en un carrito del Hospital Materno Infantil de Málaga mientras portaba un arma blanca.

Los hechos han ocurrido este jueves, según las fuentes consultadas por este periódico y terminaron con el arresto del sospechoso a escasos metros del centro sanitario.

El individuo se presentó en el hospital y amenazó con llevarse al menor, mientras portaba un arma blanca.

Tras las amenazas, el hombre abandonó el hospital con el carrito en el que viajaba el menor.

Sin embargo, su huida duró poco, ya que agentes de la Policía Local lo localizaron a pocos metros del centro sanitario y procedieron a su detención.

El episodio ha ocurrido en el área de Maternidad del centro hospitalario, donde la madre del niño y pareja del hombre había acudido con el pequeño, según la información adelantada por Málaga Hoy.