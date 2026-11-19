Diseño inicial de la promoción de Fundación Unicaja en el litoral oeste de Málaga. Fundación Unicaja

Batalla por el suelo público en la 'Milla de Oro' de Málaga: Unicaja pugna con Lagoom Living por 220 alojamientos protegidos

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LO ESENCIAL Las claves Unicaja y la promotora Lagoom Living compiten por la concesión durante 75 años de una parcela pública en la avenida Imperio Argentina de Málaga. El proyecto prevé la construcción de entre 200 y 220 alojamientos protegidos en alquiler rotacional por un periodo máximo de siete años. El Ayuntamiento de Málaga cederá el suelo con canon cero a cambio de que la adjudicataria asuma la edificación y gestión del complejo. Las rentas tendrán un precio máximo de referencia de 10,35 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone alquileres desde 465 euros.

Unicaja ideó el proyecto, pero no lo tendrá fácil para quedárselo. La promotora Lagoom Living ha presentado oferta para competir con el grupo financiero por la concesión durante 75 años de una codiciada parcela pública en plena Milla de Oro de Málaga —la avenida Imperio Argentina—, donde el Ayuntamiento proyecta levantar hasta 220 alojamientos protegidos con rentas desde 465 euros al mes.

Cerrado el plazo de presentación de ofertas, dos son las empresas que han concurrido al proceso de concesión del suelo: Sánchez Blanca RE Developments R16-10.1 SLU, vinculada a Lagoom Living, y Liveupp Unicaja Promociones SLU, ligada al grupo Unicaja.

La concurrencia de ambas empresas abre una nueva etapa en una operación que comenzó a tomar forma a partir de la iniciativa planteada por Unicaja para desarrollar un complejo residencial bajo el modelo Smart Living.

La propuesta fue admitida a trámite por el Ayuntamiento y, posteriormente, el Consistorio aprobó las condiciones para sacar a concurso la concesión demanial del suelo, de titularidad pública. La licitación, por procedimiento abierto, permite que otros operadores puedan optar a desarrollar el proyecto.

Ahora se abre el proceso de análisis de las propuestas, en el que se aplicarán los criterios establecidos en el pliego para determinar qué sociedad obtiene el derecho a ocupar y explotar la parcela durante los próximos 75 años.

Parcela municipal

El suelo objeto de la concesión se encuentra en la avenida Imperio Argentina y cuenta con una superficie de 11.050,62 metros cuadrados El pliego establece una edificabilidad máxima de 19.000 metros cuadrados y limita la altura de la construcción a planta baja, tres plantas y ático.

El objetivo es levantar entre 200 y 220 viviendas o alojamientos protegidos en régimen de alquiler.

La distribución prevista reserva al menos un 55% de las unidades a alojamientos de un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados útiles. Hasta un 40% podrá contar con dos dormitorios, en torno a 60 metros cuadrados, mientras que las unidades de tres o cuatro dormitorios no podrán superar el 5% y tendrán hasta 90 metros cuadrados útiles.

El proyecto deberá incluir, además, una reserva mínima del 4% de alojamientos adaptados para personas con discapacidad.

Una de las particularidades de la operación es que el Ayuntamiento cederá el uso del suelo durante 75 años y con un canon cero, al tratarse de una actuación destinada a vivienda protegida.

A cambio, el concesionario tendrá que asumir la construcción y posterior gestión del complejo, con las rentas sujetas a los límites establecidos por la normativa de vivienda protegida.

El alquiler tendrá carácter rotacional, con un periodo máximo de ocupación de siete años, salvo determinadas excepciones, especialmente para personas mayores.

La adjudicación de los alojamientos se realizará mediante una convocatoria específica gestionada por el concesionario y validada por el Instituto Municipal de la Vivienda.

El concurso valorará el diseño

La selección de la empresa adjudicataria se realizará sobre un máximo de 100 puntos, repartidos entre criterios técnicos y automáticos. La propuesta arquitectónica tendrá un peso destacado, con hasta 25 puntos, mientras que el programa de intervención social, educativa, cultural, deportiva y formativa durante la explotación podrá sumar otros 20.

El pliego también concede hasta 15 puntos a la oferta económica, que valorará la rebaja sobre la renta máxima de referencia. Las ofertas que planteen alquileres por encima de ese límite serán rechazadas.

A día de hoy, el precio máximo de referencia se sitúa en 10,35 euros por metro cuadrado y mes, aunque la renta definitiva estará condicionada por los valores vigentes cuando se obtenga la calificación definitiva de vivienda protegida.

Otros criterios automáticos son la eficiencia energética, con un máximo de cinco puntos, y la superficie útil destinada a espacios comunes cerrados de uso gratuito para los inquilinos, que podrá aportar hasta 15 puntos.

La inversión inicial comprometida para equipar y amueblar esas zonas comunes tendrá también una valoración máxima de 15 puntos.