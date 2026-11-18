Muere en Málaga un trabajador al partirse una grúa y quedar suspendido de su cable de seguridad a 15 metros

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LO ESENCIAL Las claves Un trabajador de 44 años fallece en el distrito malagueño de Campanillas tras partirse la grúa de obra en la que se encontraba. El operario quedó suspendido a unos 15 metros de altura por su cable de seguridad tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. El Servicio de Emergencias 112 recibió los avisos del suceso en la calle José Calderón alrededor de las 12:30 horas. Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional acudieron al lugar e investigan las causas del accidente.

Terrible suceso en el distrito malagueño de Campanillas. Un trabajador de 44 años ha fallecido tras quedar suspendido de su cable de seguridad mientras trabajaba en una grúa que se ha fracturado por causas que hasta el momento se desconocen.

Al parecer, la estructura ha cedido por una zona, provocándose la rotura y, a la postre, el fatal desenlace. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido llamadas hacia las 12.30 horas en la calle José Calderón alertando de que el trabajador que se encontraba sobre ella en esos momentos había resultado herido de gravedad.

Concretamente, los testigos en el lugar alertaban de que el trabajador presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Será la autopsia la que determine la causa final del fallecimiento, aunque todo apunta a que la caída, sumada al fuerte golpe, habría causado su muerte. El hombre ha quedado suspendido a unos 15 metros de altura con su cordón de seguridad.

En el lugar se ha organizado un amplio despliegue de medios conformado por el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga (tres dotaciones formadas por dos autoescalas y dos furgones de utensilios múltiples procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos), y tanto agentes de la Policía Local como la Policía Nacional, que investigan los hechos para esclarecer las causas del fatal accidente. Los Bomberos han sido claves para llegar hasta el trabajador fallecido.