La Fiscalía ordena al Seprona investigar los vertidos fecales a las playas de Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía de Málaga ha encomendado al Seprona de la Guardia Civil investigar los vertidos de aguas fecales en el litoral de la capital por un presunto delito contra el medio ambiente. Las pesquisas se inician a raíz de una denuncia de Con Málaga tras registrarse varios episodios de contaminación microbiológica y cierres al baño en varias playas durante el verano. La denuncia cuestiona si el 45% de la red de saneamiento no separativa provoca el colapso del sistema y la activación de aliviaderos hacia el mar cuando se producen lluvias. El grupo municipal pide investigar los tiempos de reacción e información a los bañistas, apuntando al Ayuntamiento de Málaga y a la directiva de la empresa municipal EMASA.

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación para esclarecer los vertidos de aguas fecales al litoral de la capital ocurridos en los últimos meses y que fueron objeto de una denuncia formal por parte del grupo municipal Con Málaga.

El Ministerio Público ha encargado las pesquisas a la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), para determinar la trascendencia penal de los hechos y la eventual responsabilidad de las personas que pudieran haber intervenido.

La decisión figura en un decreto fechado el 30 de octubre de 2026. La Fiscalía considera necesario investigar los hechos por si pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, previsto en el artículo 325 del Código Penal.

El documento recoge que la denuncia apunta a los "alivios, descargas y vertidos habituales de aguas fecales" procedentes del sistema de saneamiento de Málaga al litoral marítimo.

También alude a episodios reiterados de contaminación microbiológica de las aguas de baño, con los consiguientes riesgos ambientales y sanitarios, así como a posibles deficiencias estructurales en las infraestructuras municipales de saneamiento y drenaje.

La resolución no da por acreditada la comisión de un delito ni atribuye responsabilidades. Ordena, en cambio, que la Guardia Civil investigue los hechos denunciados, compruebe su posible relevancia penal y determine quiénes pudieron ser responsables.

Dos episodios de contaminación

La denuncia de Con Málaga, presentada ante la Fiscalía el 19 de octubre, sitúa el foco en varios episodios registrados durante el verano de 2026. Entre ellos, destaca el ocurrido a mediados de agosto, después de las precipitaciones del día 15.

Según el escrito, se detectaron niveles de contaminación microbiológica por encima de los límites establecidos en seis playas: Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, Sacaba, La Misericordia, San Andrés y El Palo.

El grupo municipal sostiene que las restricciones al baño no llegaron hasta el 17 de agosto. Al día siguiente se reabrieron las playas de El Palo y Campo de Golf-San Julián, mientras que las otras cuatro permanecieron cerradas. La denuncia sitúa el restablecimiento de la normalidad el 19 de agosto.

El escrito también recoge un segundo episodio, tras las precipitaciones del 28 de septiembre, que habría afectado a cuatro playas: Campo de Golf, Sacaba, La Misericordia y San Andrés. Según la cronología aportada por Con Málaga, el cierre al baño se produjo el 30 de septiembre.

La denuncia pide, asimismo, que se investigue un episodio anterior, del 23 de julio. La documentación presentada por el grupo incluye referencias a las precipitaciones, los resultados analíticos y las actuaciones adoptadas durante esos días.

Más allá de los episodios concretos, Con Málaga plantea que puede existir un problema estructural en el sistema de saneamiento. De acuerdo con los inventarios y planos municipales que cita en su denuncia, el 45% de la red no sería separativa, es decir, no distinguiría entre las aguas pluviales y las residuales.

El grupo sostiene que, cuando se producen precipitaciones, la entrada de agua de lluvia en estas conducciones puede provocar que se supere su capacidad y se activen los aliviaderos, con descargas al medio receptor. Por ello, solicita que se compruebe si las infraestructuras actuales y los sistemas de retención son suficientes para evitar estos episodios.

La denuncia extiende las cuestiones que pide investigar a las estaciones de bombeo y los emisarios submarinos. En concreto, reclama comprobar las características de las aguas evacuadas, las condiciones de las autorizaciones de vertido y el cumplimiento de los protocolos de tratamiento y control. Se trata de extremos planteados por los denunciantes que no aparecen acreditados en el decreto de la Fiscalía.

Se cuestiona cuándo se informó

Otro de los aspectos que Con Málaga pone sobre la mesa es el tiempo transcurrido entre los episodios de contaminación y la adopción de medidas para restringir el baño.

El grupo pide esclarecer cuándo conocieron el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) la activación de los aliviaderos, cuándo recibieron los resultados de las analíticas y qué información trasladaron a los usuarios de las playas.

La denuncia también solicita que se examine la suficiencia de las medidas preventivas, correctoras y de información adoptadas para proteger la salud de los bañistas, incluso fuera de la temporada oficial de baño.

En su escrito, el grupo municipal apunta al Ayuntamiento y a EMASA como entidades vinculadas a la gestión del sistema de saneamiento y reclama que se investigue la eventual responsabilidad de responsables políticos y técnicos.

Entre los cargos mencionados figuran el alcalde, Francisco de la Torre, en su condición de presidente del Consejo de Administración de EMASA; la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, María Penélope Gómez, y el director gerente de la empresa municipal, Juan José Denis.

La Fiscalía, sin embargo, no imputa a estas personas ni declara responsabilidad alguna. Su decreto se limita a ordenar la investigación de los hechos y de la posible intervención de las personas relacionadas con ellos.