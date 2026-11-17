La millonaria factura del Metro de Málaga: rompe la barrera de los 100 millones y dispara la brecha con Sevilla

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía destinará 101,5 millones de euros en 2027 a la explotación del Metro de Málaga, superando por primera vez los tres dígitos anuales. El coste operativo del suburbano malagueño es un 52,8% superior al de Sevilla (66,4 millones), a pesar de tener menor longitud y un número inferior de viajeros. El sobrecoste responde a las indemnizaciones por demoras y modificaciones contractuales pasadas, acumulando más de 1.000 millones en subvenciones desde su inauguración. Para 2027 se reservan además 45,8 millones de euros dedicados a la prolongación de la Línea 2 del metro malagueño hacia el Hospital Civil.

Mantener en funcionamiento el Metro de Málaga se ha convertido en una de las obligaciones financieras más gravosas para las arcas públicas andaluzas.

La Junta de Andalucía ha consignado en su marco presupuestario para 2027 una partida de 101,5 millones de euros destinados exclusivamente a la explotación de la red suburbana malagueña.

Con este registro, el coste operativo del ferrocarril urbano de la Costa del Sol pulveriza por primera vez la barrera psicológica de los tres dígitos anuales y consolida la brecha con el suburbano de Sevilla.

El contraste salta a la vista al comparar el dato con el Metro sevillano. Para el mismo ejercicio, la Administración autonómica ha reservado 66,4 millones de euros destinados a la explotación del trazado hispalense.

La diferencia entre ambos suburbanos asciende a 35,1 millones de euros, lo que significa que el ferrocarril malagueño exige a la Junta un desembolso un 52,8% superior al que demanda el sevillano.

La comparación resulta especialmente reveladora al contrastar las dimensiones de ambas infraestructuras: mientras el ferrocarril urbano sevillano supera los 18 kilómetros de longitud y dio servicio a casi 23,5 millones de viajeros en 2025, el trazado malagueño genera una carga financiera notablemente más alta pese a tener un recorrido más corto (13,6 kilómetros) y una demanda inferior a los 20 millones.

Este desfase no es puntual: ya en las cuentas de 2026 la brecha quedó patente con 98,2 millones para Málaga frente a los 62,1 millones de Sevilla.

La raíz del sobrecoste

El elevado importe de la explotación del Metro de Málaga no responde a un gasto desmedido en el consumo eléctrico o las labores rutinarias de mantenimiento, sino a la compleja hipoteca financiera que arrastra desde su génesis.

El origen de este agujero contable se sitúa en la dilatada cadena de incidencias, paralizaciones y modificaciones de trazado sufridas desde la inauguración parcial del servicio en julio de 2014:

Indemnizaciones por demoras : Las continuas prórrogas en las obras de las líneas 1 y 2, unidas a los años de retraso hasta la apertura de la estación central de Atarazanas en marzo de 2023, obligaron a la Junta a renegociar con los socios privados de la concesionaria las condiciones económicas del contrato original para restaurar su equilibrio financiero.

: Las continuas prórrogas en las obras de las líneas 1 y 2, unidas a los años de retraso hasta la apertura de la estación central de Atarazanas en marzo de 2023, obligaron a la Junta a renegociar con los socios privados de la concesionaria las condiciones económicas del contrato original para restaurar su equilibrio financiero. El pacto de octubre de 2020 : La decisión de desechar el tranvía en superficie hacia el Hospital Civil y redefinir el calendario de finalización forzó una nueva modificación contractual. El acuerdo incorporó compensaciones directas a la concesionaria para amortiguar los efectos de los continuos cambios de criterio político y técnico.

: La decisión de desechar el tranvía en superficie hacia el Hospital Civil y redefinir el calendario de finalización forzó una nueva modificación contractual. El acuerdo incorporó compensaciones directas a la concesionaria para amortiguar los efectos de los continuos cambios de criterio político y técnico. Más de 1.000 millones acumulados: Al sumar los pagos asumidos durante los más de once años transcurridos desde su puesta en marcha, el acumulado desembolsado por la Junta supera con holgura los 1.000 millones de euros únicamente en concepto de subvención de explotación y pago por disponibilidad.

Radiografía del gasto

Concepto presupuestario (2027) Metro de Málaga Metro de Sevilla Comparativa / Detalle Gasto de explotación / Concesión 101,5 M€ 66,4 M€ +35,1 M€ en Málaga Inversión en obras y ampliación 45,8 M€ (L2 al Civil) ~250 M€ (Obras nueva red / L3) +204,2 M€ en Sevilla Total asignación presupuestaria 147,3 M€ ~316,4 M€ Mayor inversión global en Sevilla por obra nueva

Explotación frente a obra viva

El diseño presupuestario andaluz marca una clara frontera técnica entre los compromisos contractuales vigentes y la ampliación de la red.

Financiar la factura de explotación y las obligaciones con la concesionaria corresponden a una vía económica que nada tiene que ver con el dinero que se destina a completar la infraestructura.

En este segundo capítulo, la Junta ha reservado para 2027 un total de 45,8 millones de euros. Dinero que debe permitir continuar los trabajos que ya se desarrollan en los tres tramos de la prolongación de la Línea 2 hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza y que discurre desde la estación Guadalmedina por la calle Hilera, Eugenio Gross y Blas de Lezo.

A diferencia de lo ocurrido en el origen de la operación, y debido al incremento desorbitado de los trabajos, la Junta decidió asumir de manera directa la licitación y la contratación directa de las obras, blindando el proyecto para evitar que las nuevas inversiones continúen engordando los compromisos financieros del modelo concesional.