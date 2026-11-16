Las obras del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil llegan a una nueva fase: tres meses de trabajos con la pantalladora

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LO ESENCIAL Las claves Las obras de prolongación del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil inician la construcción de los muros laterales del túnel en el tramo entre Eugenio Gross y Blas de Lezo. Los trabajos con la máquina pantalladora se alargarán durante tres meses y requerirán alcanzar una profundidad total de 30 metros. La Junta de Andalucía ha avisado a los vecinos de que la ejecución continuada de las pantallas puede exigir una ampliación puntual del horario de trabajo. El proyecto completo cuenta con 1,8 kilómetros de recorrido, tres estaciones y se encuentra actualmente en ejecución simultánea en sus tres tramos.

Las obras de la prolongación del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil continúan avanzando. Desde este lunes afrontan la ejecución de las pantallas, los muros laterales del túnel y estaciones, en el tercer tramo entre Eugenio Gross y Blas de Lezo.

La construcción de este tercer tramo implica la posibilidad de se amplíen, de manera puntual, las horas de trabajo, por lo que se ha informado de forma previa a comunidades de vecinos y administradores de fincas localizados en el radio de influencia de este tajo a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ha indicado la Junta en un comunicado.

La particularidad de la ejecución de los muros laterales del túnel estriba en que se debe ejecutar en horario continuado hasta finalizar el ciclo completo de cada pantalla, según han informado en un comunicado.

Estos trabajos consisten en la excavación del murete guía, introducción de la ferralla, el hormigonado y, finalmente, la extracción del tubo por el que se vierte el hormigón.

Por tanto, las tareas de ejecución de las pantallas pueden requerir, puntualmente, la ampliación del horario de trabajo con el único objetivo de poder avanzar con seguridad en el proceso.

Esto permite que, dentro de una misma jornada y de forma continuada, se realicen las distintas fases para ejecutar los paneles de hormigón armado que conforman las paredes del túnel del metro.

La excavación se lleva a cabo de manera longitudinal y en paralelo a las fachadas de las casas y se hace en dos fases: una primera bajada hasta alcanzar la mitad de la profundidad de la pantalla, una prueba de comprobación intermedia, y finalmente la continuación de la excavación hasta finalizar el ciclo completo de cada pantalla a 30 metros de profundidad total.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que ejerce la dirección de obra de la prolongación del Metro de Málaga, velará por el control de la duración de los ciclos de excavación por parte de la UTE constructora con el fin de minimizar las molestias a los vecinos.

Esta fase de trabajos se produce una vez completado en los últimos días el traslado e implantación de la máquina pantalladora y sus instalaciones auxiliares.

Los trabajos se emplazan en la calle Eugenio Gross, entre las calles Martínez de la Rosa y Velarde. Las máquinas estarán trabajando en esta zona durante aproximadamente tres meses. En paralelo, se hace, como en los otros dos tramos de la prolongación, un seguimiento de las obras para comprobar el desarrollo óptimo de la ejecución de las pantallas.

Las obras de la prolongación del metro de Málaga hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, cofinanciadas con fondos Feder de la Unión Europea, se encuentran en ejecución en los tres tramos de recorrido, desde Guadalmedina hasta la zona del nuevo hospital, de 1,8 kilómetros de longitud y tres estaciones.