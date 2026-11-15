Nuevo San Andrés, uno de los barrios de Málaga donde más sube la vivienda: ya roza los 3.000 euros el metro cuadrado

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LO ESENCIAL Las claves El precio de la vivienda en el barrio de Nuevo San Andrés-Dos Hermanas se encarece un 24,3% en octubre y roza los 3.000 euros por metro cuadrado. Palma-Palmilla registra el mayor incremento porcentual de la capital mijeña con un 91,3%, aunque sitúa su valor medio en 1.533 euros/m². Pacífico y Malagueta-Monte Sancha se consolidan como las zonas más caras de Málaga, superando los 7.000 euros por metro cuadrado. El informe de Idealista refleja que las subidas de precio se extienden tanto por el centro y litoral como por barrios residenciales con valores iniciales más bajos.

La escalada del precio de la vivienda en Málaga continúa extendiéndose por sus barrios.

Nuevo San Andrés-Dos Hermanas se ha convertido en uno de los puntos donde más se encarece el mercado inmobiliario de la capital, con un incremento del 24,3% que sitúa el metro cuadrado en 2.987 euros.

El barrio de la zona oeste de la capital está ya a las puertas de alcanzar la barrera de los 3.000 euros, según el último informe de Idealista correspondiente a octubre.

El dato coloca a esta zona entre las que experimentan mayores incrementos de precio en la ciudad, en un mercado que mantiene fuertes diferencias entre sus distintos distritos.

La subida de Nuevo San Andrés contrasta con los valores que alcanzan los enclaves más caros de Málaga, donde comprar una vivienda supone superar ampliamente los 5.000 euros por metro cuadrado.

La mayor escalada del mes, sin embargo, corresponde a Palma-Palmilla. El barrio registra un aumento del 91,3%, el más elevado de los recogidos en el informe, aunque su precio medio se mantiene en 1.533 euros por metro cuadrado.

La evolución porcentual lo convierte en uno de los datos más destacados de octubre, con una subida que debe interpretarse en el contexto de la oferta de viviendas anunciadas en la zona.

Nuevo San Andrés no es el único barrio que registra incrementos de dos dígitos. La Victoria alcanza los 5.074 euros por metro cuadrado después de encarecerse un 23,7%, mientras Ciudad Jardín se sitúa en 2.770 euros, con un aumento del 18,5%.

El comportamiento de estos barrios evidencia que el encarecimiento no se limita a las zonas tradicionalmente más exclusivas de la capital. También alcanza áreas con precios de partida inferiores, aunque las diferencias entre ellas siguen siendo considerables.

En el litoral occidental, Pacífico mantiene uno de los valores más elevados de Málaga. El metro cuadrado alcanza los 7.467 euros, pese a que el incremento registrado en octubre es del 12,3%.

Malagueta-Monte Sancha, por su parte, se sitúa en 7.119 euros por metro cuadrado, con una subida más moderada del 2,6%. El Centro Histórico alcanza los 6.125 euros, tras aumentar un 1%.

Soho y Torre del Río

El Ensanche Centro-Soho registra un precio de 5.869 euros por metro cuadrado, con un incremento del 11,3%. En Finca el Pato-Torre del Río, el valor medio se sitúa en 5.446 euros, aunque es uno de los pocos enclaves de la relación que experimenta una evolución negativa: un descenso del 1,2%.

El Limonar completa el listado con 5.405 euros por metro cuadrado y una subida del 1,7%.

Los datos de Idealista dibujan así un mercado inmobiliario con dos dinámicas simultáneas: fuertes incrementos en barrios como Palma-Palmilla, Nuevo San Andrés y La Victoria, y precios especialmente elevados en enclaves del litoral y del Centro, donde el metro cuadrado supera ya los 5.000 y, en algunos casos, los 7.000 euros.

La evolución de octubre vuelve a poner de manifiesto la presión sobre el mercado residencial de Málaga, donde el encarecimiento alcanza tanto a zonas tradicionalmente caras como a barrios que todavía mantienen valores más bajos, pero registran aumentos especialmente intensos.