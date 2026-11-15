Del muro de hormigón a un parque de 1,4 km y plazas-puente: Málaga desbloquea el diseño del Guadalmedina

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga adjudica a Esteyco por 1,44 millones de euros la redacción del proyecto para renaturalizar el río Guadalmedina en un plazo de once meses. El plan contempla crear un gran parque fluvial de 1,4 kilómetros de longitud y 76.115 metros cuadrados de superficie, conectando ambas orillas del cauce. Se proyectan cinco nuevas plazas-puente en La Regente, San Quintín, San Rafael, La Trinidad y Santo Domingo que sumarán unos 12.300 metros cuadrados. El proyecto estudiará el soterramiento del tráfico lateral y su posible prolongación hasta el puerto, con una inversión total que podría alcanzar los 628,1 millones de euros.

El Guadalmedina vuelve a ponerse en marcha sobre el plano. El Ayuntamiento de Málaga formalizó días atrás con la consultora Esteyco la adjudicación de la redacción del proyecto para adecuar hidráulicamente, renaturalizar y coser las dos orillas del río en el tramo comprendido entre el puente de Armiñán y El Perchel.

Un paso administrativo clave que desbloquea la definición técnica de una de las mayores transformaciones urbanísticas pendientes en la capital, a la espera todavía de concretar el proyecto constructivo, la financiación y la futura licitación de las obras.

El encargo, formalizado por 1.446.651,23 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de once meses desde la firma del contrato, servirá para bajar a tierra una ambiciosa hoja de ruta.

El planteamiento base dibuja un gran parque fluvial de unos 1,4 kilómetros de longitud, un corredor verde de 76.115 metros cuadrados y cinco nuevas plazas-puente en La Regente, San Quintín, San Rafael, La Trinidad y Santo Domingo para acabar con la brecha histórica entre ambos márgenes.

Río Guadalmedina, en Málaga. EFE/ María Alonso

A esa recuperación ambiental y peatonal se suma una operación viaria de gran calado: el estudio para soterrar parte del tráfico rodado que hoy circula por los laterales del cauce y la posibilidad de prolongar esos túneles hasta el recinto portuario, una ampliación que elevaría la inversión total estimada hasta un máximo de 628,1 millones de euros.

El eje central de la intervención pasa por renaturalizar el cauce para convertirlo en un espacio público integrado en la trama urbana.

De los 76.115 metros cuadrados proyectados a lo largo de 1,4 kilómetros, cerca de 48.000 metros cuadrados corresponderán directamente al lecho naturalizado, con vegetación autóctona y acequias, mientras que el resto se repartirá entre zonas estanciales y bulevares laterales.

La propuesta abandona definitivamente las antiguas ideas de embovedamiento total del río para apostar por un modelo que compatibilice la seguridad hidráulica ante avenidas con el uso ciudadano.

Para ello, el diseño deberá incorporar sistemas de drenaje sostenible, pavimentos fotocatalíticos y el análisis de soluciones de energía geotérmica asociadas a las pantallas del cauce, ajustándose además a los criterios ambientales europeos DNSH.

Cinco plazas-puente

La segunda gran pata del proyecto busca mejorar la permeabilidad cotidiana entre el centro histórico y barrios como La Trinidad o El Perchel.

Las cinco nuevas plazas-puente previstas en La Regente, San Quintín, San Rafael, La Trinidad y Santo Domingo no se conciben como simples pasarelas de paso, sino como espacios de estancia y encuentro que sumarán alrededor de 12.300 metros cuadrados.

Para encajar estas conexiones con las necesidades reales del entorno, el contrato incluye un proceso específico de participación ciudadana mediante talleres y consultas vecinales durante los once meses de redacción.

En el plano de la movilidad, el proyecto estudiará el soterramiento de parte del tráfico rodado de las avenidas laterales para liberar superficie en favor de las zonas verdes.

Sobre esa base urbana, la documentación técnica abre además la puerta a prolongar los túneles hasta el puerto para canalizar el tráfico pesado hacia la zona norte de la ciudad mediante dos alternativas:

Primera alternativa ( 527,1 millones de euros , IVA incluido): Plantea un ramal portuario subterráneo de 1,18 kilómetros que se sumaría a los 2,07 kilómetros de los túneles principales junto al río.

, IVA incluido): Plantea un ramal portuario subterráneo de que se sumaría a los de los túneles principales junto al río. Segunda alternativa (628,1 millones de euros, IVA incluido): Amplía la prolongación subterránea hasta los 1,81 kilómetros, ofreciendo mayor capacidad para absorber la circulación de vehículos pesados vinculados a la actividad portuaria.

Sin la prolongación portuaria, la estimación económica de referencia para ejecutar la renaturalización del Guadalmedina y el soterramiento lateral en el tramo urbano ronda los 305 millones de euros.

De inicio, el Consistorio plantea compartir la inversión con la Junta de Andalucía y acudir a cofinanciación comunitaria y de otras administraciones.

Una de las plazas puente en el nuevo Guadalmedina. Ayuntamiento de Málaga

De hecho, el pliego obliga al equipo redactor a identificar posibles vías de financiación dentro del Marco Financiero europeo 2028-2034. Por ahora, la adjudicación activa el reloj técnico para pasar del papel a los planos detallados de una transformación que Málaga lleva décadas esperando.

Historia del proyecto

La historia de la capital ha estado indisolublemente ligada a los desbordamientos del Guadalmedina, una realidad que desde 1786 —con la propuesta de Miguel del Castillo y Nieva— ha generado decenas de planes técnicos, desde los "paredones" del siglo XIX hasta los proyectos de embovedamiento del siglo XX.

Algunos ejemplos son:

Miguel del Castillo y Nieva - el Proyecto de encauzamiento del Guadalmedina (1786).

Manuel Giménez Lombardo - Plan completo para la defensa de Málaga contra las inundaciones del río Guadalmedina (1909).

Proyecto de nuevo acceso a Málaga por las márgenes del río Guadalmedina (1965-1980).

La recuperación para la ciudad de un espacio central: Guadalmedina (1989-1993).

A diferencia de otras soluciones, la propuesta actual apuesta por la resiliencia climática y la integración.

Esta hoja de ruta no solo cumple con las exigencias de seguridad hidráulica frente a avenidas de 500 años de periodo de retorno —gracias a la actualización de las normas de explotación de la presa del Limonero—, sino que aspira a devolver el río al ciudadano mediante un diseño que combina funcionalidad y sostenibilidad.