El histórico bar El Diamante vuelve a conquistar Málaga: 200 desayunos al día en su primer mes abierto

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LO ESENCIAL Las claves El histórico bar El Diamante reabre en la calle Pozos Dulces de Málaga tras varios meses cerrado. El nuevo propietario, Rafael Taza, asumió el proyecto para evitar la pérdida de un local emblemático. El establecimiento sirve cerca de 200 desayunos al día en su primer mes de funcionamiento. La mayoría de la clientela está formada por malagueños y trabajadores de la zona.

La calle Pozos Dulces ha recuperado parte de su esencia. Hace 30 días, El Diamante levantaba de nuevo la persiana tras varios meses cerrado.

Al frente de esta nueva etapa se encuentra Rafael Taza, que decidió asumir el reto de recuperar uno de los negocios históricos del centro de Málaga. Un mes después, el balance es más que positivo: los clientes han respondido y la calle vuelve a oler a café recién hecho.

"Desde el primer momento la gente estaba deseando que abriese", cuenta Rafael.

La expectación marcó los primeros días, que fueron especialmente intensos. "Una locura", lo define el nuevo propietario.

La afluencia de público superó incluso las previsiones iniciales, aunque con el paso de las semanas el funcionamiento del establecimiento se ha ido normalizando. "Ahora la verdad es que está funcionando todo muy bien", afirma con satisfacción.

La decisión de ponerse al frente de El Diamante no respondió únicamente a una oportunidad empresarial. También pesó el deseo de evitar que desapareciera un establecimiento con tanta personalidad.

Interior de El Diamante. Alejandro Postigo

Rafael llevaba tiempo queriendo tener un negocio de hostelería en Málaga, pero no buscaba cualquier local. "Yo tenía muchas ganas de tener algo en Málaga, pero no quería cualquier cosa. Quería tener algo de hostelería, un bar, una taberna… pero claro, no cualquiera", explica.

Cuando surgió la posibilidad de recuperar la cafetería, encontró ese proyecto que estaba esperando. "Te da pena que esto se vaya a perder", resume sobre el impulso que le llevó a dar el paso.

Desde la reapertura, Rafael asegura haber recibido numerosas muestras de apoyo de quienes frecuentaban el establecimiento antes del cierre. "Me dicen que soy un valiente", cuenta. Un reconocimiento que refleja el cariño que muchos clientes siguen teniendo a El Diamante y que, en sus palabras, confirma que el riesgo merecía la pena.

La buena acogida también se traduce en cifras. El nuevo propietario habla de alrededor de 200 desayunos por servicio, una actividad que da buena medida del movimiento que ha recuperado la cafetería.

También destaca el perfil de quienes ocupan sus mesas desde primera hora: "La mayoría es malagueña, son casi todos trabajadores de la zona".

Una clientela que quiere conservar como parte de la identidad del negocio en esta nueva etapa, en una ciudad cuyo centro vive importantes transformaciones.

Para Rafael, mantener vivos establecimientos como El Diamante requiere, sobre todo, personas dispuestas a asumir el riesgo y apostar por ellos. Su experiencia durante este primer mes le reafirma en esa idea.

"Hace falta eso, un valiente, un loco que diga: 'Esto no se va a perder, yo voy a tirar para adelante', y los malagueños al final responden", afirma.

Un mes después de volver a abrir sus puertas, El Diamante parece haber encontrado de nuevo su sitio en Pozos Dulces. La apuesta de Rafael Taza ha tenido una primera respuesta que invita al optimismo: detrás de la barra, en las mesas y en la terraza, la histórica cafetería vuelve a formar parte del día a día de muchos malagueños. Y esa es, quizá, la mejor noticia de su regreso.