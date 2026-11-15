Zona en la que, presuntamente, se ha producido el tiroteo. Google Maps

Disparan en el pecho a un vigilante de seguridad en una sala de Málaga y lo trasladan al hospital

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LO ESENCIAL Las claves Un vigilante de seguridad de 49 años ha sido trasladado al hospital tras ser tiroteado en la Sala Divas de Málaga. El suceso ocurrió antes de las 19:00 horas en la calle Flauta Mágica, donde el hombre recibió un disparo en el tórax. Diversas fuentes señalan que hasta cinco individuos habrían participado en el ataque y la víctima se encuentra en extrema gravedad. Al lugar acudieron los servicios sanitarios, la Policía Nacional y la Policía Local tras ser alertados por el 112.

Un hombre de 49 años ha sido trasladado a un hospital tras un incidente con arma de fuego registrado este sábado en Málaga, en el que, según distintas fuentes, un trabajador de la Sala Dovas habría recibido un disparo en el pecho.

El servicio de emergencias 112 recibió una llamada antes de las 19.00 horas que alertaba de que un vigilante de seguridad había resultado herido por un disparo en el tórax en un establecimiento situado en la calle Flauta Mágica. No obstante, fuentes de la sala coordinadora precisan que estos datos no han sido confirmados por los efectivos desplazados hasta el lugar.

Tras recibir el aviso, el 112 activó a los servicios sanitarios, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Los equipos médicos atendieron a un varón de 49 años y confirmaron posteriormente su traslado hospitalario.

Otras fuentes apuntan a que cinco individuos habrían disparado contra el trabajador de la Sala Divas, que habría recibido el impacto en el pecho y se encontraría en estado de extrema gravedad.