Las historias extraordinarias que esconde Málaga: un nuevo podcast del Centro Rosaleda busca a sus protagonistas

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Comercial Rosaleda lanza el podcast 'Las Maravillas de mi Barrio' para visibilizar las historias y experiencias de los vecinos de Málaga. El proyecto se estrenará el próximo jueves 26 de noviembre a las 18:00 horas, emitiéndose a través de las plataformas Spotify y YouTube. Se ha habilitado en su página web 'El Buzón de las Maravillas' para que la ciudadanía pueda proponer personas y anécdotas locales que merezcan un episodio. La iniciativa busca conectar con la comunidad malagueña mediante un formato audiovisual que va más allá de la oferta comercial del centro.

Detrás de cada barrio hay historias que no siempre encuentran espacio para ser contadas. Vecinos que han dejado huella, experiencias singulares, anécdotas que forman parte de la memoria colectiva o personas que, sin buscar protagonismo, contribuyen a dar identidad a su entorno. Málaga tendrá ahora un nuevo espacio para descubrirlas.

El Centro Comercial Rosaleda ha puesto en marcha Las Maravillas de mi Barrio, un podcast con el que pretende dar voz a los malagueños y acercarse a las historias y los protagonistas que hacen especiales los distintos barrios de la ciudad.

El proyecto arrancará el próximo jueves 26 de noviembre, a las 18.00 horas, con la publicación de su primer episodio en Spotify y YouTube.

La iniciativa nace con la intención de crear un espacio de conversaciones cercanas en torno a las experiencias personales, la identidad de los barrios y las personas que forman parte de su vida cotidiana.

Pero la propuesta no se limita a quienes participen en las conversaciones. Rosaleda quiere que los propios vecinos ayuden a encontrar a los protagonistas.

Para ello, habilitará en su página web El Buzón de las Maravillas, un espacio en el que cualquier persona podrá proponer historias, anécdotas o nombres de vecinos que, a su juicio, merezcan protagonizar uno de los episodios.

"Queremos descubrir esas historias extraordinarias que tenemos tan cerca y que muchas veces pasan desapercibidas. Con este podcast buscamos dar voz a nuestros vecinos y compartir todo aquello que hace especial a nuestro barrio", destacan desde la dirección del Centro Comercial Rosaleda.

Con esta iniciativa, el centro comercial incorpora un nuevo proyecto de carácter local a su actividad, esta vez a través de un formato audiovisual que busca conectar con la ciudadanía más allá de su oferta comercial.

El Centro Comercial Rosaleda es uno de los espacios comerciales de referencia en Málaga. Con una amplia oferta de moda, servicios, restauración y un hipermercado Carrefour, combina la comodidad de las compras diarias con una fuerte apuesta por el entretenimiento y las actividades para toda la familia.