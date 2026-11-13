Así sacaron del falso túnel de Carlos Haya el tráiler que volcó sobre un taxi: "Una maniobra de gran complejidad"

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LO ESENCIAL Las claves La autopista MA-20 en Málaga recupera la normalidad tras abrirse completamente al tráfico la madrugada del viernes, cerrando un corte de cerca de 22 horas motivado por el vuelco de un camión sobre un taxi en el túnel de Carlos Haya. El operativo para retirar el tráiler fue de gran complejidad al transportar 23 toneladas de harina y líquido para repostería, requiriendo el uso de grúas autopropulsadas y cojines de elevación hinchables para evitar riesgos de incendio con el taxi eléctrico implicado. El taxista de unos cincuenta años fue excarcelado por los Bomberos con el vehículo completamente aplastado, milagrosamente vivo y con lesiones en las costillas tras ingresar en la UCI por problemas respiratorios. Tras la retirada de los vehículos en la tarde del jueves, se realizaron labores de reparación del asfalto dañado, el cuadro eléctrico del túnel y las barreras de seguridad de la vía.

La MA-20 ha vuelto a la normalidad tras un jueves absolutamente caótico. La vía volvió a abrirse por completo al tráfico a las 03.55 de este viernes, según ha informado el centro de Gestión del Tráfico. La vía había permanecido cortada desde el miércoles a las 20.10, cuando un camión volcó sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya, también conocido como túnel de Ortega Prados.

Fueron cerca de 22 horas de corte total en sentido Torremolinos, a las que hay que sumar unas pocas más de la pasada madrugada para reparar la calzada y ejercer labores de limpieza. Una de las empresas que trabajaron en la retirada, Grúas Álvarez, ha compartido en sus redes sociales un vídeo que deja ver por qué la operación se alargó tanto, siendo esta de "una alta complejidad".

Las primeras imágenes muestran el tráiler tumbado de lado y ocupando la calzada bajo la losa del túnel. Un operario con ropa reflectante camina junto a la cabina. El asfalto aparece cubierto de un polvo blanquecino y amarillento, que serían restos de la carga que transportaba el camión: líquido y harina para repostería.

El taxi, bajo el gancho

En la secuencia siguiente, una grúa autopropulsada de color naranja sostiene la caja del remolque en el aire con un gancho y dos eslingas. Justo debajo queda el turismo blanco, sin techo y con la carrocería destrozada. Fue de ese vehículo de donde los Bomberos de Málaga excarcelaron al conductor, de unos cincuenta años, que, aunque parezca un milagro, está vivo y solo tiene lesiones en las costillas.

La grúa trabajó con los estabilizadores desplegados sobre la calzada, a pocos metros del coche. El margen de maniobra era mínimo. El tráiler llevaba 23 toneladas de líquido y harina para repostería, una carga inflamable que quedó en contacto con un vehículo eléctrico, con el consiguiente riesgo de incendio a la hora de moverlo.

Cojines de aire

El vídeo enseña también una de las técnicas empleadas para enderezar el camión. Bajo el remolque volcado se colocaron varios cojines de elevación hinchables, de color negro y franja amarilla, conectados a mangueras. A medida que se llenan de aire, empujan la estructura hacia arriba de forma progresiva.

Un plano tomado desde lo alto recoge ese momento. El semirremolque aparece inclinado, a medio camino entre el suelo y sus propias ruedas, mientras al fondo esperan otras grúas.

Junto a él, sobre la calzada, se ven cajas apiladas en un palé, que serían parte de la mercancía. Un agente observa la maniobra desde unos metros de distancia y esta sale a la perfección: poco a poco, el remolque vuelve a apoyarse sobre sus ejes.

Remolcados fuera del túnel

Con el tráiler ya de pie, quedaba sacar del túnel los dos elementos del camión por separado. Las imágenes muestran de cerca la horquilla de arrastre encajada bajo el frontal de la cabeza tractora siniestrada, la pieza que permite engancharla a la grúa.

El semirremolque sale enganchado a una cabeza tractora de Grúas Álvarez, ya con luz de día al fondo de la boca del túnel. El suelo sigue manchado de harina. En el último plano, una grúa de remolque pesado de la empresa arrastra la cabina blanca del camión, con el frontal dañado.

Los restos de los dos vehículos se retiraron en la tarde del jueves. Los trabajos se ejecutaron “con toda la prevención y requisitos de seguridad para desarrollar los trabajos con las máximas garantías de seguridad tanto para los trabajadores como para evitar riesgos en la infraestructura”, según informaron desde la Subdelegación de Gobierno.

Con la vía despejada empezó la segunda fase. El accidente dañó el aglomerado de la calzada dentro del falso túnel, que ha tenido que repararse.

La Demarcación de Carreteras ha arreglado además el cuadro eléctrico del túnel y la barrera de seguridad que separa el ramal de Valle Inclán del tronco de la MA-20, que también resultaron dañados en el siniestro.

El accidente se produjo el miércoles en torno a las 20.10, cuando el camión habría perdido el control y volcado sobre el taxi. Hasta el lugar acudieron Bomberos de Málaga, Policía Local y los sanitarios del 061, que trasladaron al herido al hospital, donde ingresó en la UCI por la dificultad que tenía para respirar.