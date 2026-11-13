Trabajos de retirada del camión accidentado en el falso túnel de Carlos Haya de Málaga. EFE/Álvaro Cabrera

Libertad provisional para el camionero que volcó sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya

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LO ESENCIAL Las claves Puesto en libertad provisional el camionero que volcó sobre un taxi en la MA-20 en Málaga, investigado por un delito de imprudencia con lesiones graves tras dar negativo en alcohol y drogas. Las autoridades investigan si la causa del accidente fue un desequilibrio por exceso o mala distribución de los 23.000 kilos de carga de mercancía que transportaba el camión. La compleja maniobra de retirada de los vehículos del falso túnel de Carlos Haya mantuvo cortada la autovía durante horas y provocó el colapso del tráfico en el área metropolitana. El taxista implicado en el siniestro permanece ingresado en un centro hospitalario tras haber sido excarcelado por los bomberos.

El conductor del camión que este miércoles volcó sobre un taxi en la MA-20, en pleno falso túnel de Carlos Haya, ya está en libertad. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó este jueves su libertad provisional, según han confirmado fuentes judiciales.

La decisión del juez se apoya en tres comprobaciones iniciales. El camionero dio negativo en las pruebas de alcohol y de sustancias estupefacientes, y nada indica que circulara a una velocidad elevada en el momento del siniestro.

Descartados esos factores, que suelen agravar la situación procesal de un conductor, el magistrado no apreció motivos para mantenerlo privado de libertad.

Eso no significa que quede al margen del procedimiento. El conductor figura como investigado por la presunta comisión de un delito de imprudencia con lesiones graves, una figura del artículo 152 del Código Penal.

23.000 kilos de carga

La gran incógnita es por qué volcó el camión. El juzgado ha pedido a la Policía Local informes sobre las posibles causas del accidente y, entre las hipótesis que se manejan, figura la de que el vehículo llevara una carga excesiva que hubiera provocado su desequilibrio.

Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, se trataba de un camión articulado de 40 toneladas de masa máxima autorizada que transportaba 23.000 kilos de alimentos, en concreto líquido y harina para repostería.

Un exceso de peso o una carga mal distribuida eleva el centro de gravedad de un vehículo pesado y lo hace mucho más vulnerable al vuelco ante cualquier maniobra o pérdida de control.

Serán los informes técnicos los que determinen el alcance de la responsabilidad del conductor y si la investigación debe extenderse a otros aspectos, como las condiciones en que se realizó la carga.

Una retirada compleja

Los hechos ocurrieron hacia las 20.10 horas del miércoles. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y el vehículo pesado acabó volcando sobre el taxi que circulaba junto a él por la autovía.

El taxista quedó atrapado y tuvieron que ser los Bomberos de Málaga quienes lo excarcelaran antes de su traslado a un centro hospitalario de la capital, donde permanece ingresado por las lesiones sufridas.

El tráiler pasó toda la noche volcado en la ronda. No fue hasta las 10.00 horas del jueves cuando dos empresas especializadas iniciaron los trabajos de retirada, una operación que la Subdelegación calificó de “gran complejidad”.

Al encontrarse los vehículos en el interior de un túnel, la extracción tuvo que hacerse por arrastre y no por elevación. La Subdelegación advirtió además de que el taxi aplastado era eléctrico, “con el consiguiente riesgo de incendio del mismo y sus baterías”, y de que el camión llevaba “carga inflamable”.

Primero se retiró el turismo y, alrededor de las 18.30 horas, el tráiler. La circulación en el falso túnel, en sentido Torremolinos, no quedó restablecida hasta las tres de la madrugada de este viernes, una vez retirados todos los restos de los dos vehículos.

Una ciudad atrapada

El corte de la MA-20, carretera de competencia estatal y uno de los puntos de mayor intensidad circulatoria de la ronda, desencadenó un efecto dominó que desbordó la A-7, colapsó la A-357 y dejó atrapada a toda el área metropolitana durante la mañana del jueves.

Miles de conductores tardaron hasta cuatro veces más de lo habitual en llegar al trabajo o en dejar a los niños en el colegio. Carlos necesitó dos horas para cubrir el trayecto entre Rincón de la Victoria y Málaga. Como él mismo lamentaba, “han faltado efectivos para regular el tráfico y avisos previos para evitar desplazamientos innecesarios”.

Ramón, profesor de Secundaria y vecino de Nueva Virreina, salió de casa a las 07.25 horas convencido de que el camión ya habría sido retirado. Quedó atrapado sin posibilidad de tomar rutas alternativas, con clase a las 08.00 horas, y tuvo que aplazar un examen.

Este docente señala el entorno del falso túnel y Valle-Inclán como uno de los puntos negros crónicos de la ciudad. En sus palabras, “en cuanto caen cuatro gotas o hay un frenazo de más, todo se bloquea”.

Hacia la Costa del Sol, Ignacio empleó una hora en llegar a Torremolinos, frente a los 25 minutos habituales. Según su testimonio, “así es imposible creer en el concepto de la gran Málaga; se convierte en ficción en cuanto ocurre el más mínimo incidente”.

Desde el Valle del Guadalhorce, Sofía, vecina de Alhaurín el Grande, tardó dos horas en llegar al instituto de la zona de La Rosaleda en el que trabaja.

Sin protocolo para camiones

Lo ocurrido reproduce un escenario similar al de finales de octubre de 2025, cuando la avería de otro camión en la ronda este dejó un carril cortado y provocó retenciones de hasta 13 kilómetros.

A raíz de aquel episodio, el PP preguntó formalmente al Gobierno por los procedimientos de actuación ante siniestros o averías de vehículos pesados en autovías. En su respuesta, fechada a finales de 2025, el Ejecutivo reconoció que “no existe ni ha existido con anterioridad ningún protocolo específico para la retirada de vehículos pesados”.

El Gobierno explicó entonces que, cuando no es posible apartar el vehículo, la retirada se gestiona a través del seguro obligatorio y que los tiempos de respuesta dependen de la disponibilidad del servicio de auxilio, del tipo de vehículo y de su estado.

Tras el colapso del jueves, el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, cargó contra la gestión del Gobierno central. Como denunció, “una provincia como Málaga no puede permitirse otro colapso masivo como el de hoy ante la falta de respuesta del Ejecutivo”. El PP ha anunciado una nueva batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones.

El procedimiento judicial sigue abierto a la espera de los informes de la Policía Local, que deberán reconstruir la secuencia del accidente y confirmar o descartar el exceso de carga como causa del vuelco. También será determinante la evolución del taxista, ya que la calificación definitiva del delito dependerá en buena medida del alcance de sus lesiones.