Adjudican la obra de 50 VPO sobre una antigua factoría de salazones en el Centro de Málaga tras 22 años de bloqueo

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía adjudica a Sardalla Española SA la construcción de 50 VPO en la calle Cerrojo por 6,46 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La actuación desbloquea un proyecto parado durante 22 años y supone el retorno de la Junta a la promoción directa de vivienda protegida en la capital malagueña. El edificio preservará intactos en su subsuelo los restos de una antigua factoría romana de salazones y vestigios musulmanes mediante una cimentación especial. La promoción incluirá garajes, trasteros, sistemas de eficiencia energética con aerotermia y placas fotovoltaicas, además de cláusulas para contratación social.

Más de dos décadas después de que se proyectara sobre el plano, uno de los solares más emblemáticos de la vivienda pública pendiente en el Centro de Málaga inicia por fin su cuenta atrás definitiva.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado las obras de construcción de 50 viviendas protegidas (VPO) en la calle Cerrojo, en pleno barrio de El Perchel, que se levantarán conservando en el subsuelo los restos de una antigua factoría romana de salazones y vestigios de la trama urbana musulmana.

La adjudicataria es la empresa Sardalla Española SA, que ejecutará los trabajos por un importe de 6.468.372,72 euros (sin IVA), frente a los 7,21 millones de euros del presupuesto inicial de licitación.

El contrato fija un plazo de ejecución de 18 meses, que comenzará a contar una vez se firme el acta de comprobación del replanteo y de inicio de obra.

VPO Cerrojo2.png Junta de Andalucía

La promoción tiene un significado que va más allá de sus 50 pisos. Supone el regreso de la Administración autonómica a la promoción directa de vivienda protegida en Málaga capital tras un prolongado paréntesis sin iniciativas de este tipo, en un momento marcado por la escasez de oferta asequible en el centro urbano.

Los inmuebles se levantarán sobre una parcela de 2.258 metros cuadrados situada en la unidad de ejecución 11 del PERI Trinidad-Perchel, en el entorno del número 28 de la calle Cerrojo. Se trata de viviendas protegidas en régimen general destinadas a la venta, cada una con su correspondiente plaza de garaje y trastero.

Un proyecto nacido en 2004

La historia de esta promoción se remonta a 2004, cuando la entonces Empresa Pública de Suelo de Andalucía convocó un concurso de arquitectura para jóvenes profesionales.

La propuesta ganadora, firmada por el arquitecto Luis Machuca, acabó convirtiéndose en la base del edificio residencial que ahora entra en fase de construcción.

El camino administrativo, sin embargo, quedó bloqueado durante 22 años por la riqueza patrimonial del terreno.

VPO Cerrojo4.png Junta de Andalucía

La aparición de restos arqueológicos en el solar —entre ellos estructuras de una antigua factoría de salazones y elementos de época musulmana— obligó a replantear sucesivamente la cimentación y el diseño para compatibilizar las viviendas con la protección del yacimiento.

Las exigencias iniciales de Cultura contemplaban musealizar los vestigios para hacerlos visitables e integrarlos visualmente. No obstante, esa solución fue finalmente descartada por su elevado coste y por el riesgo de hacer inviable económicamente la promoción pública.

El proyecto definitivo opta por conservar los restos intactos en el propio subsuelo sin abrirlos al público. Para lograrlo, la solución arquitectónica recurre a una cimentación mediante pilotes y a una distribución estructural pensada para evitar cualquier afección sobre el yacimiento.

Plano con la delimitación de los restos arqueológicos y la futura edificación. Junta de Andalucía

El conjunto se articula además en torno a una calle interior y patios, con alturas adaptadas a la escala histórica de El Perchel.

El concurso público salió a licitación con un presupuesto base de 7.215.944,58 euros sin IVA, cifra que alcanza los 7.937.539,04 euros con el impuesto incluido.

Además de la adjudicataria Sardalla Española SA, concurrieron al proceso Servimar 2008 SL (con una oferta de 6.875.000 euros) y Oreco Balgón SA (con una propuesta de 7.109.148,60 euros).

Además de las 50 viviendas, las 50 plazas de aparcamiento y los 50 trasteros, el edificio incorporará medidas de eficiencia energética como aerotermia y paneles fotovoltaicos, junto a cláusulas sociales vinculadas a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión.