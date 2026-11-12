Imagen del grave accidente ocurrido en el falso túnel de Carlos Haya de Málaga. Encierro Bomberos Málaga

Retiran el camión que volcó sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya de Málaga unas 22 horas después del accidente

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LO ESENCIAL Las claves El camión tráiler accidentado sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya ha sido retirado tras permanecer casi 22 horas obstaculizando la vía. La complejidad del rescate se debió al riesgo de incendio por la carga inflamable del camión y las baterías del taxi eléctrico, lo que obligó a realizar la extracción por arrastre. El siniestro provocó importantes problemas de movilidad en Málaga, alcanzando retenciones de más de 12 kilómetros en la MA-20 y otras arterias de la ciudad. A pesar de la retirada del vehículo, la circulación mantiene dos carriles cortados en sentido Torremolinos para realizar labores de mantenimiento en la infraestructura.

El camión tráiler que volcó sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya, en Málaga capital, ya ha sido retirado después de permanecer unas 22 horas obstaculizando una de las principales vías de circulación de la ciudad.

La operación, de gran complejidad por las características del vehículo y la carga que transportaba, ha concluido aproximadamente a las 18.30 horas de este jueves.

La retirada pone fin a una larga intervención que ha condicionado durante toda la jornada la movilidad en la capital malagueña. Sin embargo, la circulación todavía no ha recuperado la normalidad: dos carriles en sentido Torremolinos permanecen cortados mientras se llevan a cabo tareas de mantenimiento en la infraestructura.

El accidente se produjo el miércoles por la noche, cuando el tráiler volcó sobre un taxi en el interior del falso túnel, a la altura de la incorporación de Ortega y Gasset. El siniestro obligó a desplegar a los servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Una retirada complicada

Los trabajos para extraer los vehículos comenzaron alrededor de las 10.00 horas de este jueves, según informó la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Para ello fue necesaria la intervención de dos empresas especializadas en la retirada de cargas y vehículos.

La operación presentaba importantes dificultades. El tráiler transportaba 23 toneladas de líquido y harina para repostería, una carga inflamable que había quedado en contacto con el taxi aplastado, un vehículo eléctrico.

Además, las dimensiones del camión y las características del falso túnel impedían utilizar una grúa de gran tonelaje para levantarlo, por lo que tuvo que ser extraído mediante un procedimiento de arrastre.

La Subdelegación advirtió del riesgo de incendio durante las maniobras, especialmente por la posible afectación de las baterías del taxi eléctrico. Un fuego podría haber provocado daños en la estructura del túnel, por lo que insistió en la necesidad de extremar las medidas de seguridad durante toda la intervención.

12 kilómetros de retenciones

La prolongación del corte ha tenido consecuencias importantes para la movilidad de Málaga. Las retenciones han llegado a superar los 12 kilómetros y han afectado tanto a la MA-20 como a otros accesos y vías interiores de la ciudad, entre ellos Valle-Inclán.

Cientos de conductores se han visto afectados por las dificultades para entrar y salir de la capital. Algunos han sufrido desplazamientos de varias horas, como el caso de una trabajadora que necesitó dos horas para llegar desde Alhaurín el Grande hasta su puesto en un instituto de la zona de La Rosaleda.

El episodio también ha reavivado las críticas del Partido Popular, que ha anunciado que reclamará explicaciones al Gobierno central y un dispositivo específico para agilizar la retirada de vehículos pesados accidentados en las principales carreteras de la provincia.