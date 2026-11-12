Imagen del grave accidente ocurrido en el falso túnel de Carlos Haya de Málaga. Encierro Bomberos Málaga

El ‘milagro’ del taxista atrapado bajo un tráiler en Málaga: “Ni los médicos ni las enfermeras se lo explican; ha vuelto a nacer”

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LO ESENCIAL Las claves Un taxista de unos 50 años ha sobrevivido milagrosamente tras quedar atrapado bajo un tráiler de gran tonelaje que volcó sobre su vehículo en el falso túnel de Carlos Haya (Málaga). El conductor permanece estable e ingresado en la UCI del Hospital Regional de Málaga principalmente por un problema respiratorio y costillas rotas, según fuentes del sector del taxi. Los Bomberos de Málaga tardaron varias horas en excarcelar al hombre, quien se mantuvo consciente durante todo el operativo de rescate, mientras el camionero resultó ileso. El accidente provocó el corte parcial de la MA-20 y importantes retenciones de tráfico en los accesos a la capital malagueña que continuaban este jueves por la mañana.

Quien vio anoche las imágenes del falso túnel de Carlos Haya pensó lo peor. Un camión de gran tonelaje volcado sobre un taxi, el turismo atrapado bajo la mole del tráiler y los bomberos trabajando durante horas para excarcelar al conductor.

A la mañana siguiente, las noticias que llegan desde el Hospital Regional Universitario de Málaga son mucho mejores de lo que nadie esperaba. El taxista, un hombre de unos 50 años, permanece estable en la UCI. Según fuentes del sector del taxi consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, sus lesiones se reducirían a unas costillas rotas, "un milagro".

Las mismas fuentes cuentan que el personal sanitario que lo atiende no da crédito y que "ni los médicos ni las enfermeras, que han visto las imágenes, se explican cómo ha salido tan ileso".

Su ingreso en cuidados intensivos se debería, siempre según estas fuentes, a un problema respiratorio. Al parecer, el hombre tuvo que ser intubado porque no podía respirar bien, y por eso lo trasladaron a la UCI.

Todo ocurrió sobre las 20.10 horas de este miércoles en el túnel de Ortega Prados, el tramo de la MA-20 que los malagueños conocen como falso túnel de Carlos Haya. El taxi acababa de incorporarse a la vía desde la avenida de Valle-Inclán cuando un tráiler que circulaba en dirección Cádiz perdió el control y volcó. Cayó de lleno sobre el coche.

Por las dimensiones del camión, el taxista quedó encerrado en el habitáculo. Los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga necesitaron varias horas de trabajo minucioso para excarcelarlo. Durante toda la operación, el hombre se mantuvo consciente.

Cuando por fin lograron liberarlo, los sanitarios del 061 lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia al Regional, el hospital que da nombre popular al túnel donde había quedado atrapado. El conductor del camión salió prácticamente ileso.

Durante la noche corrió entre los taxistas malagueños que al volante iba una mujer. Según fuentes del sector, la confusión se explica por el reparto de turnos. El coche lo comparte un matrimonio, y la mayoría de compañeros lo asocian a ella porque es quien lo conduce por la mañana. Las mismas fuentes precisan que "las noches las hace él".

Las causas del vuelco siguen bajo investigación. En el dispositivo participaron, junto a los bomberos y el 061, la Guardia Civil, la Policía Local y operarios de mantenimiento de carreteras.

El siniestro obligó a cortar por completo el acceso a la avenida de Valle-Inclán y a dejar la MA-20 con un único carril a la altura del túnel, con desvíos recomendados por la A-7. Las consecuencias se notaban todavía a primera hora de este jueves, con las entradas a la capital por la A-7 y la A-357 completamente colapsadas.

En el gremio admiten que al compañero le esperan unos días duros. Para como podía haber terminado todo bajo aquel tráiler, lo resumen con una frase: "ha vuelto a nacer".