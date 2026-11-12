El Kanka pondrá música a la inauguración de la Navidad en Málaga: 2,8 millones de luces y Larios, "tuneada"

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LO ESENCIAL Las claves El cantante El Kanka dará un concierto durante la inauguración del alumbrado navideño de Málaga el viernes 27 de noviembre en la calle Larios. La ciudad contará con 2,8 millones de puntos de luz led y un coste de licitación superior a los 1,5 millones de euros. La fachada de la Catedral estrenará un espectáculo de videomapping titulado 'El cielo desciende', centrado en la fauna y flora malagueñas. La decoración de calle Larios suma nuevos elementos vegetales y ofrecerá tres pases diarios de su espectáculo de luz y sonido hasta el 4 de enero.

El Kanka será el encargado de poner la nota musical a la inauguración de la Navidad en Málaga. El alumbrado se encenderá el viernes 27 de noviembre en calle Larios a partir de las 18.30. Coincidirá con el Black Friday un año más, con unas calles totalmente abarrotadas.

El artista malagueño dará un concierto a la altura de la estatua del Marqués de Larios. Como en años anteriores, lo organiza COPE Málaga.

La concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, ha explicado que el cantante “amenizará esa noche junto con el encendido”. El botón lo pulsará, según ha avanzado, “una persona representante de Málaga”, cuyo nombre no ha desvelado. Cabe recordar que El Kanka es malagueño y nunca ha tenido este privilegio, como sí que lo tuvo en la Feria de Málaga, cuando fue pregonero.

Este año la ciudad tendrá 2,8 millones de puntos de luz led y varias novedades. La más llamativa estará en la Catedral. La torre mocha estrena ‘El cielo desciende’, un videomapping con delfines, boquerones y el camaleón malagueño que podrá verse desde el sábado 28.

En Larios repite el diseño ‘Natividad de luz’, con un añadido. Sus 32 columnas llevarán boas vegetales colocadas de forma salomónica, 384 lazos rojos y 512 bolas. Además, 19 puntos de la ciudad estrenan arcos y otros elementos luminosos. La concejala ha asegurado que “este año será otro éxito más”.

Una imagen de la presentación. Alejandro Postigo

Delfines, boquerones...

El nuevo videomapping se proyectará sobre la fachada de la torre mocha, en el lateral sur de calle Molina Lario. Ocupará una superficie de 750 metros cuadrados.

‘El cielo desciende’ es un cuento navideño protagonizado por una niña y por la fauna y la flora de Málaga. En la historia aparecen el mar, con delfines, tortugas y boquerones, y los montes y espacios naturales de la ciudad, con el camaleón malagueño, zorros, cabras montesas, ficus centenarios y la flor de luna del Jardín Botánico de La Concepción. Todo acaba en la escena del nacimiento.

La proyección dura entre ocho y diez minutos y tiene tres partes. Empieza con una introducción de unos dos minutos, sigue con el cuento, de unos cinco, y termina con una escena en 3D de unos dos minutos y medio con efectos arquitectónicos, fuegos artificiales y la música del órgano de la Catedral.

La proyección tendrá 80.000 lúmenes y 30.000 vatios de sonido en sistema 5.1 Dolby Surround. Las infografías en dos y tres dimensiones se han hecho a medida para el montaje, que funciona con hardware y software específicos de control y sincronización. Lo hace la empresa Firefly Events, con la colaboración del Obispado.

Habrá pases a las 19.00, a las 20.30 y a las 22.00 todos los días hasta el 4 de enero de 2027, menos el 24 y el 31 de diciembre.

Larios ‘tunea’ su diseño

‘Natividad de luz’, que se estrenó el año pasado, tiene 16 estrellas con medallones inspirados en las vidrieras tradicionales, que representan escenas de la Natividad. Se apoyan sobre 32 columnas laterales y se completan con 32 estelas o ráfagas.

Este año las columnas se han decorado, según ha explicado Porras, “con esta boa verde y con las típicas bolas de Navidad y los lacitos”. La concejala ha añadido que “por lo menos para mi gusto ha quedado bastante bien”.

Las boas que estrenan las columnas están decoradas con brillo de hojas en lámina dicroica, pensadas para que la calle luzca decorada también de día. Por la noche, unas microlámparas led de color cálido las integrarán en el espectáculo lumínico.

El espectáculo de luz y sonido de Larios también arranca el 27 de noviembre. Habrá tres pases diarios, a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00, como siempre, hasta el 4 de enero. El día 5, el de la cabalgata, la calle estará iluminada y sin pases, al igual que el 24 y el 31 de diciembre.

La banda sonora de este año junta clásicos internacionales con voces españolas. Sonarán ‘Jingle Bell Rock’ y ‘Los peces en el río’, de David Bisbal; ‘Sleigh Ride’, de Mariah Carey; ‘Blanca Navidad’ y ‘La luz que nace en ti’, de La Oreja de Van Gogh; ‘Feliz Navidad’, de José Feliciano, y la ‘Sinfonía de los juguetes’, de Edmund Angerer. Habrá quien eche de menos ‘Palillos y panderos’, de Niña Pastori, tras el éxito del último año.

203 arcos y 20.490 guirnaldas

Entre los 19 puntos que estrenan diseños luminosos están las calles Granada, Echegaray, Carretería, Puerta del Mar, Córdoba, Molina Lario, Salinas, Especerías, Santa Lucía, Calderería y Tomás Heredia.

La lista sigue con la plaza de la Constitución, la plaza de la Marina, la plaza Manuel Alcántara, Marqués de Larios, el Paseo del Parque, la Alameda de Colón y los letreros de las entradas a la ciudad.

En total, el Centro y las zonas emblemáticas tendrán 203 arcos luminosos, 44 farolas decoradas, 124 motivos agrupados, cuatro fachadas iluminadas y 39 figuras de suelo en los espacios peatonales.

También se instalarán tres pinos, estructuras tridimensionales y seis letreros luminosos. El recorrido se completará con 20.490 guirnaldas, 87 árboles naturales pequeños, 79 medianos, uno de gran tamaño y otros 21 árboles en plazas y avenidas.

En los barrios, los distritos pondrán su propio alumbrado y decoración navideña en unas 500 calles. Porras ha precisado que lo presentado este jueves es el Centro Histórico y que “cada distrito presentará sus luces de Navidad”.

La concejala ha pedido también a comercios, restaurantes y hoteles que decoren sus espacios. Ha deseado que “la gente disfrute, que la gente decore” para que todos puedan sumarse “a este bello alumbrado de Navidad”.

Más de 1,5 millones

Porras ha cifrado el coste del alumbrado en “un millón quinientos y pico”. El contrato sale a concurso público cada cuatro años. Este es el tercero, así que le queda uno más antes de que se licite de nuevo.

La concejala ha justificado ese plazo porque preparar un concurso así exige “mínimo seis meses” entre planificación, papeleo, publicación y ofertas. Ha asegurado que “es imposible” sacarlo a concurso cada año.

En pleno cierre de campaña

El encendido coincidirá este año con el cierre de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, y el videomapping se estrenará en plena jornada de reflexión.

Porras ha recordado que el alumbrado se enciende el último viernes de noviembre desde hace 27 años. Ha asegurado que “no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros por ser fecha de campaña” y ha añadido que “es la fecha que ha habido siempre para el encendido”.

Las luces estarán encendidas de 18.30 a 24.00 los lunes, martes, miércoles y domingos. Los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo se apagarán a las 2.00.

El 24 y el 31 de diciembre seguirán encendidas hasta las 6.00 del día siguiente.