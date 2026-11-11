Aparcar junto a los Baños del Carmen costará unos 2 euros la hora: así será el nuevo parking de rotación que impulsa Málaga

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LO ESENCIAL Las claves SMASSA proyecta un nuevo aparcamiento en superficie de 135 plazas de rotación en los Baños del Carmen con un precio estimado entre 2,10 y 2,35 euros por hora. La instalación estará abierta las 24 horas del día, contará con puntos de recarga eléctrica y prevé plantar unos 87 árboles en el entorno. El proyecto contempla una inversión aproximada de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses y medio tras su licitación. El nuevo parking sustituirá a los actuales espacios de El Vivero y El Lavadero para absorber la alta presión de estacionamiento de la zona.

Aparcar en el futuro parking de los Baños del Carmen podría costar alrededor de dos euros la hora. Es la tarifa que recomienda el estudio de viabilidad económica encargado por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA) para rentabilizar las 135 plazas que proyecta habilitar en superficie en este enclave de Málaga.

El documento fija los 2,10 euros por hora, IVA incluido, como referencia mínima para que la inversión pueda recuperarse en un plazo razonable, aunque también analiza una alternativa de 2,35 euros.

No se trata todavía de un precio aprobado, sino de una propuesta económica sobre la que se calculan los ingresos y la rentabilidad de la futura instalación.

El proyecto empieza a tomar forma en la documentación que el Consejo de Administración de SMASSA tiene previsto abordar en su próxima reunión.

El expediente incluye la aprobación del proyecto de obras, los pliegos administrativos y técnicos y el gasto necesario para contratar los trabajos.

Sin embargo, ese visto bueno no permitirá iniciar inmediatamente el concurso: la publicación de la licitación queda condicionada al otorgamiento formal de la concesión administrativa de los terrenos, que continúa en tramitación.

La actuación ocupará una superficie de 5.127,21 metros cuadrados. De ellos, 3.641,62 metros cuadrados se destinarán al aparcamiento y los 1.485,59 restantes, a trabajos de urbanización y mejora del entorno.

El diseño contempla 135 plazas: 127 ordinarias, cuatro reservadas a personas con movilidad reducida y otras cuatro dotadas de puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se habilitará espacio para bicicletas.

El proyecto incluye una entrada y una salida para vehículos, dos accesos peatonales y dos salidas de emergencia. La propuesta incorpora además una importante dotación vegetal: alrededor de 60 árboles dentro de la zona de estacionamiento, otros 15 en las aceras y 12 más en una zona verde.

Abierto las 24 horas

El modelo de explotación diseñado por SMASSA se basa íntegramente en la rotación. No habrá plazas reservadas para abonados: las 135 estarán disponibles para usuarios que estacionen durante un periodo limitado, con servicio durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

El estudio económico analiza un horizonte de explotación de 15 años y calcula la rentabilidad en función de tres variables: el número de vehículos que utilicen las instalaciones, el precio de la hora y el tiempo medio de estancia.

La tarifa de referencia recomendada es de 2,10 euros por hora, con el IVA incluido. El informe también estudia una alternativa de 2,35 euros y toma como referencia un máximo diario de 27,95 euros.

En el escenario central, la consultora calcula una afluencia de 200 vehículos diarios y una estancia media de dos horas. Con un precio de 2,10 euros por hora, la tasa interna de retorno (TIR) alcanzaría el 23,1% y la inversión se recuperaría en unos 6,1 años. Si se aplicara la tarifa de 2,35 euros, la rentabilidad estimada subiría al 26,5% y el plazo de recuperación se reduciría a 5,5 años.

El estudio contempla también situaciones de menor y mayor demanda. En el escenario pesimista, con 140 usuarios diarios y una tarifa de 2,10 euros, la rentabilidad oscilaría entre el 5,8% y el 19%, dependiendo de que la estancia media fuera de una hora y media o de dos horas y media.

En el escenario optimista, con 350 vehículos diarios, la TIR podría alcanzar el 41,5% y la inversión recuperarse en 3,9 años si se aplicara la tarifa de 2,35 euros y la estancia media llegara a las dos horas y media.

Facturación anual

Con la hipótesis de 200 usuarios diarios y una tarifa de 2,10 euros por hora, el estudio calcula una facturación bruta anual de aproximadamente 690.000 euros.

De esa cantidad, unos 680.000 euros procederían de la rotación de vehículos y los 10.000 restantes, de servicios complementarios y ajustes.

El cálculo diferencia entre los días de mayor demanda y las jornadas laborables. El modelo identifica 191 días de alta afluencia, que incluyen fines de semana, festivos y la temporada estival —de junio a agosto—, y otros 174 días laborables. Para estos últimos aplica una ocupación media equivalente al 40% de la prevista para las jornadas festivas.

Los gastos anuales de explotación y mantenimiento se estiman en 171.028 euros durante el primer año completo. La partida incluye 62.828 euros para atención y vigilancia: un servicio presencial compartido durante cuatro horas al día y un sistema de telegestión que funcionaría los 365 días del año, entre las 15.00 y las 23.00 horas.

Otros 72.000 euros se destinan a electricidad, agua, telefonía, limpieza, mantenimiento general, seguros y gastos diversos. A ello se suman 19.000 euros en impuestos y tasas —15.000 euros de IBI estimado y 4.000 de tasas municipales— y 17.200 euros para el mantenimiento especializado de los puntos de recarga, barreras, sensores, cajeros y elementos de la obra civil.

El estudio no imputa costes de alta dirección al aparcamiento, al considerar que serán asumidos por la estructura de SMASSA. También contempla la amortización del inmovilizado durante 14 años, una vez concluido el primer ejercicio previsto para las obras.

Presión de aparcamiento

La actuación parte de la falta de plazas disponibles en la zona. El estudio de viabilidad identifica una oferta actual de 415 estacionamientos: 299 en superficie y otros 116 repartidos entre dos aparcamientos, los de El Vivero (66 plazas) y El Lavadero, (50) que van a desaparecer con la construcción del nuevo espacio de rotación.

La nueva instalación aspira así a absorber parte de la presión de estacionamiento que soportan los Baños del Carmen y su entorno.

El estudio de viabilidad sitúa la inversión global del proyecto en torno a los 1,8 millones de euros, sin IVA, lo que equivale a unos 13.300 euros por plaza. Esa cantidad incluye la ejecución material y otros costes asociados.

El proyecto que sirve de base para la ejecución de este estacionamiento ha sido redactado por INGESA Ingeniería y Diseño y contempla un plazo de ejecución de ocho meses y medio desde el acta de replanteo.

El calendario incluido en el pliego que regirá la licitación de las obras fija como hitos el movimiento de tierras durante los dos primeros meses y tres semanas, la ejecución de la obra civil y las instalaciones para los equipos en torno a los seis meses y medio, y la finalización de los trabajos y el certificado final al término del plazo.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un plazo mínimo de 26 días naturales.

El precio tendrá un peso destacado en la adjudicación: hasta 50 de los 100 puntos dependerán de la oferta económica. Los otros 50 valorarán cuestiones como la calidad del programa de trabajos, la maquinaria y el personal adscritos, la seguridad de los peatones, la reducción del impacto de la entrada y salida de camiones, la reducción del plazo, la ampliación de la garantía, la experiencia de los técnicos y las fuentes de suministro.

La instalación de los equipos de gestión se contratará por separado. SMASSA propone acudir a un procedimiento negociado sin publicidad con Orbility Spain, al justificar que sus sistemas son compatibles con la plataforma que ya utiliza en 13 de sus aparcamientos en explotación.

El suministro incluye unidades de entrada y salida, lectores peatonales, barreras, cámaras de reconocimiento de matrículas, cajeros, caja manual, servidor, interfonía, señalización LED y un contador de ocupación.