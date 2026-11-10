Una mujer cruza, este miércoles una calle de la ciudad de Castellón bajo una intensa lluvia. Andreu Esteban EFE

Málaga cerrará todos sus parques y jardines este miércoles por el aviso naranja de lluvias y los fuertes vientos

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga cierra preventivamente todos los parques y jardines vallados por el aviso naranja de lluvias y amarillo por viento de la borrasca Charles. La Aemet prevé precipitaciones intensas en Sol y Guadalhorce, así como rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h durante la jornada del miércoles. El Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local se activará a partir de las 10:00 horas para coordinar la respuesta ante el temporal. Equipos de emergencia han revisado arroyos y cauces para alertar a las personas sin hogar y ofrecerles traslado a plazas de acogida.

Málaga cerrará este miércoles, 11 de noviembre, sus parques y jardines como medida preventiva ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto por la borrasca Charles.

El Ayuntamiento ha anunciado la clausura temporal de los espacios verdes vallados de la ciudad ante el aviso naranja por lluvias y el aviso amarillo por viento activados para la jornada.

La medida coincide con la previsión de lluvias intensas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene el aviso naranja en las comarcas de Sol y Guadalhorce, donde se encuentra Málaga capital, entre las 12.00 y las 23.59 horas.

A este episodio se suma una alerta amarilla por viento, vigente entre las 15.00 y las 23.59 horas, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Ante este escenario, está prevista la activación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local a partir de las 10.00 horas del miércoles.

El cierre afectará a todos los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. La clausura se extenderá a espacios verdes de los distintos distritos municipales.

En el distrito Centro permanecerán cerrados los parques del Hospital Noble, Alfonso XII y San Miguel, así como los accesos perimetrales al Parque de Málaga. En la zona Este, la medida afectará a El Morlaco y Alberto Suárez Pipi.

También quedarán clausurados el Jardín Botánico de La Concepción, en Ciudad Jardín; el Parque del Norte, en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso, en Cruz del Humilladero; y Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral, en Carretera de Cádiz.

La relación se completa con el Parque Lineal, en Campanillas, y los espacios de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine, en Teatinos.

Personas sin hogar

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha medidas preventivas para proteger a las personas sin hogar ante el episodio meteorológico.

La Unidad de Calle, dependiente del Área de Derechos Sociales, ha realizado esta tarde, en coordinación con Protección Civil, una revisión de los puntos de mayor vulnerabilidad de la ciudad.

Entre las ubicaciones supervisadas figuran arroyos, puentes y zonas situadas bajo los cauces, donde puede haber personas expuestas a posibles inundaciones.

Los equipos municipales han informado a estas personas del riesgo asociado a las lluvias y les han ofrecido la posibilidad de acceder a alguna de las plazas de acogida disponibles.