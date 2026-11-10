Avance clave para una nueva urbanización de lujo al sur de los Montes de Málaga: 430 casas junto a Colinas del Limonar

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía concede la autorización ambiental para el desarrollo del sector Morales, cerca de Colinas del Limonar en Málaga. El proyecto abarca casi 300.000 metros cuadrados donde se construirán hasta 430 viviendas y dos parcelas comerciales. El 70% del terreno se destinará a zonas verdes, equipamientos públicos y viarios, con cerca de 148.000 metros cuadrados de áreas ajardinadas. Las obras de urbanización cuentan con un presupuesto superior a los 20,4 millones de euros y promotoras como Culmina prevén inversiones de 81 millones.

Uno de los últimos grandes suelos libres al sur de Los Montes de Málaga comienza a acercarse a su transformación urbanística después de casi tres décadas desde su inclusión en el planeamiento municipal.

El sector Morales, contemplado ya en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, acaba de superar un nuevo trámite ambiental que permite avanzar en su desarrollo.

Situado cerca de Colinas del Limonar, una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas de la capital, este ámbito de casi 300.000 metros cuadrados contempla la construcción de hasta 430 viviendas y una extensa red de zonas verdes.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha concedido la autorización ambiental unificada simplificada al proyecto de urbanización del sector PA-PD.9(T), promovido por su junta de compensación.

El acuerdo, fechado el 26 de octubre, ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Este avance llega meses después de que el Ayuntamiento de Málaga admitiera a trámite el proyecto de urbanización. La Junta de Gobierno Local adoptó esta decisión el pasado mes de mayo, abriendo un periodo de información pública y requiriendo, entre otros documentos, la autorización ambiental que ahora ha sido concedida.

La actuación comprende una superficie próxima a los 300.000 metros cuadrados. De ellos, cerca de 199.000 metros cuadrados se reservarán para zonas verdes, equipamientos y viarios, lo que representa alrededor del 70% del ámbito.

El protagonismo de los espacios libres será especialmente relevante. El planeamiento contempla aproximadamente 148.000 metros cuadrados de zonas verdes, distribuidos en ocho áreas ajardinadas y una zona de juegos. A ello se suman cerca de 12.000 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos, entre los que figuran usos deportivos, sociales y docentes.

La urbanización también incluye más de 38.000 metros cuadrados de viarios, además de las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, electricidad, telefonía y riego necesarias para dotar de servicios al futuro desarrollo.

En el apartado residencial, el sector dispone de diez parcelas con capacidad para un máximo de 430 viviendas, junto a otras dos destinadas a usos comerciales. En conjunto, los aprovechamientos residenciales y comerciales ocupan alrededor de 92.600 metros cuadrados.

La operación cuenta con un presupuesto de ejecución superior a los 20,4 millones de euros, IVA incluido, destinado a las obras de urbanización y a la dotación de infraestructuras.

Uno de los principales actores privados vinculados al desarrollo es Culmina, que anunció en su momento una inversión próxima a los 81 millones de euros para levantar alrededor de 300 viviendas en este ámbito.