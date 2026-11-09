Alquilaban pisos turísticos por un día y los realquilaban como viviendas habituales: siete detenidos en Málaga por estafa

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Málaga a siete personas que alquilaban inmuebles turísticos por un solo día para ofertarlos como viviendas habituales de larga duración. La trama cobraba por adelantado la fianza y reserva mediante Bizum o transferencias a una veintena de víctimas, acumulando un fraude estimado en 150.000 euros. El presunto líder de la red operaba desde Tailandia, coordinando los anuncios y blanqueando las ganancias ilícitas a través de criptomonedas. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que aparezcan nuevos afectados dada la cantidad de veces que se promocionaba un mismo piso.

La Policía Nacional ha desmantelado en Málaga una organización criminal dedicada a estafar a personas que buscaban una vivienda de alquiler de larga duración mediante anuncios de pisos turísticos.

La trama conseguía alquilar estos inmuebles durante un solo día para ofrecerlos después como residencias habituales, cobrar por adelantado reservas y fianzas y desaparecer con el dinero.

La investigación se ha saldado con siete personas detenidas y otras tres investigadas por su presunta implicación en delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Según las estimaciones policiales, el volumen de lo defraudado alcanza por el momento los 150.000 euros, con alrededor de una veintena de perjudicados identificados.

El procedimiento estaba organizado y contaba con un reparto de funciones entre sus integrantes.

Los miembros de la red localizaban viviendas turísticas a través de portales de alquiler y grupos de contactos en aplicaciones de mensajería instantánea.

Una vez conseguían alquilarlas, las anunciaban como pisos disponibles para estancias de larga duración, pese a no ser sus propietarios ni tener autorización para ofrecerlas en esas condiciones.

El engaño se materializaba cuando los interesados visitaban los inmuebles y entregaban cantidades en concepto de reserva y fianza. Los pagos se realizaban mediante Bizum o transferencias bancarias.

La dimensión de la estafa llegó al punto de que un mismo piso podía ser ofrecido a varias personas diferentes e incluso alquilado fraudulentamente a varias de ellas durante el mismo día.

Operaba desde Tailandia

Uno de los aspectos más destacados de la investigación es la estructura internacional de la organización. El presunto cabecilla operaba desde Tailandia, desde donde planificaba y coordinaba las operaciones fraudulentas y reclutaba a colaboradores encargados de ejecutarlas en España.

Este responsable publicaba los anuncios en diferentes redes sociales y concertaba las citas con los interesados mediante aplicaciones de mensajería.

Para dificultar su localización, utilizaba numerosas líneas telefónicas y un entramado de cuentas bancarias. Además, según la Policía, recurría a las criptomonedas para blanquear los beneficios obtenidos con las estafas.

En España, otro de los integrantes coordinaba las tareas operativas, recogía el dinero y trasladaba fondos a Benalmádena. También se encargaba de hacer llegar las llaves de los inmuebles a los colaboradores o a las propias víctimas para facilitar el acceso a las viviendas.

La organización contaba, además, con personas encargadas de recibir dinero en efectivo en Benalmádena y convertirlo en criptoactivos.

En un escalón inferior se encontraban quienes enseñaban los pisos a los posibles inquilinos como si fueran propios y cobraban las reservas y fianzas, pese a conocer que los inmuebles no les pertenecían.

Intentos de estafa

La investigación partió de varias denuncias recibidas en la Comisaría de Distrito Centro de Málaga. A partir de ellas, los agentes pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de esta modalidad de fraude e incluso detectar tentativas de alquileres fraudulentos.

Los investigadores localizaron los inmuebles anunciados y llegaron a personarse en ellos para identificar a los responsables.

Posteriormente, organizaron distintos operativos policiales que permitieron frustrar nuevas estafas cuando los interesados acudían a reservar las viviendas y estaban a punto de convertirse en víctimas.

Estas actuaciones también facilitaron la identificación de los integrantes de la red y la delimitación de las funciones que desempeñaba cada uno dentro de la estructura criminal.

La Policía no descarta que aparezcan nuevos perjudicados, dado el elevado número de personas a las que se llegó a ofrecer un mismo inmueble.

De las diligencias se encarga la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza número 9.