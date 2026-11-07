La pantalladora llega el tramo 3 de la prolongación del Metro de Málaga. Junta de Andalucía

El Metro de Málaga da un nuevo paso hacia el Hospital Civil: llega la maquinaria pesada para el último tramo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La maquinaria pesada, como la pantalladora para ejecutar los muros pantalla, ya ha llegado al último tramo de las obras de prolongación del Metro de Málaga. Con la puesta en marcha de este tramo de 510 metros soterrados, se encuentran en fase de obras los 1,8 kilómetros completos del trazado hasta el Hospital Civil. Las obras de este tramo final han sido adjudicadas a la empresa Sando por 48,2 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses. Aunque la infraestructura de la última fase prevé finalizar hacia mediados de 2029, la llegada del servicio de metro no se contempla antes de finales de 2030.

Las obras del tramo que llevará el Metro de Málaga hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza continúan. La maquinaria pesada necesaria para los trabajos del último tramo del suburbano se encuentra en la zona.

Así lo ha informado la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a través de las redes sociales, donde han explicado que ya ha llegado la pantalladora al tramo 3 de la prolongación.

"Esta maquinaria se empleará en la ejecución de los muros pantalla, elementos estructurales que permiten contener el terreno durante los trabajos de excavación", explican en la publicación.

La llegada de la pantalladora marca el paso de los trabajos previos a la obra civil propiamente dicha. Los primeros trabajos en la zona empezaron en julio: levantamiento topográfico, sondeos geotécnicos y localización de servicios afectados.

510 metros soterrados

El tercer tramo empieza pasada la estación La Trinidad, que se construye dentro del segundo tramo, y termina junto al Hospital Civil. Son 510 metros de trazado completamente soterrado. La obra incluye además la estación término, Hospital Civil, junto al actual centro sanitario y al futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Los trabajos los hace Sando, que se adjudicó el contrato por 48,2 millones de euros con un plazo de ejecución de 36 meses. La empresa también tendrá que reponer la urbanización afectada por las obras. La actuación está cofinanciada con fondos europeos FEDER.

Los 1,8 kilómetros, en obras

Con este tramo en marcha, toda la prolongación entre Guadalmedina y el Hospital Civil (1,8 kilómetros y tres estaciones) está ya en construcción. El primer tramo, Guadalmedina-Hilera, arrancó en febrero de 2024, y el segundo, Hilera-Eugenio Gross, a principios de julio de 2025.

No antes de 2030

Si no hay contratiempos, la obra de infraestructura del último tramo terminaría hacia julio de 2029. Aun así, el metro no llegará al Hospital Civil antes de finales de 2030. Cuando se anunció la prolongación, la previsión era que entrara en servicio alrededor de 2027.