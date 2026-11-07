Diseño de las torres proyectadas en el litoral oeste de Málaga. EEM

Málaga, a dos velocidades: la vivienda se dispara un 91% en Palma-Palmilla y roza los 7.500 euros en Pacífico

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LO ESENCIAL Las claves El precio de la vivienda en el barrio de Palma-Palmilla se dispara un 91,3%, alcanzando los 1.533 euros por metro cuadrado, aunque se mantiene como la zona más económica de la capital. Pacífico encabeza el ranking de las zonas más caras con 7.467 euros por metro cuadrado, seguido de Malagueta-Monte Sancha (7.119 €) y el Centro Histórico (6.125 €). Barrios como Nuevo San Andrés-Dos Hermanas (+24,3%) y La Victoria (+23,7%) registran de los mayores incrementos porcentuales interanuales. Mientras los precios siguen creciendo a doble dígito en las zonas trabajadoras, las áreas más exclusivas muestran incrementos moderados o ligeras bajadas como en Finca el Pato (-1,2%).

El mapa del mercado inmobiliario de Málaga capital deja una fotografía con dos realidades muy diferentes. Mientras los barrios más exclusivos mantienen precios que superan los 7.000 euros por metro cuadrado, algunas de las zonas tradicionalmente más económicas están protagonizando los mayores incrementos.

El caso más llamativo es el de Palma-Palmilla, donde el precio de la vivienda registra una subida del 91,3%.

Según los datos de Idealista, esta zona alcanza los 1.533 euros por metro cuadrado, después de experimentar el mayor incremento porcentual de los barrios incluidos en la estadística. Pese a este fuerte avance, continúa siendo el ámbito con el precio medio más bajo de los diez recogidos en la relación.

El dato contrasta con la situación de los barrios más caros de la ciudad. En Pacífico, el metro cuadrado alcanza los 7.467 euros, casi cinco veces el precio de Palma-Palmilla. Sin embargo, su incremento interanual es mucho más moderado, del 12,3%.

Donde más se dispara el precio

Después de Palma-Palmilla, las mayores subidas de la relación aparecen en Nuevo San Andrés-Dos Hermanas, donde el precio alcanza los 2.987 euros por metro cuadrado tras aumentar un 24,3% en un año.

También destaca La Victoria, con un incremento del 23,7%, hasta los 5.074 euros por metro cuadrado. Ciudad Jardín completa este grupo de zonas con fuertes avances, con una subida del 18,5% y un precio medio de 2.770 euros.

El comportamiento de estos barrios contrasta con el de otros enclaves que también superan los 5.000 euros por metro cuadrado. En el Ensanche Centro-Soho, el precio llega a 5.869 euros, un 11,3% más que un año antes. En el Limonar se sitúa en 5.405 euros, con un avance del 1,7%.

Pacífico, Malagueta y Centro

La clasificación por precios absolutos está encabezada por Pacífico, con 7.467 euros por metro cuadrado. Le siguen Malagueta-Monte Sancha, con 7.119 euros, y Centro Histórico, con 6.125 euros.

Sin embargo, estos tres ámbitos presentan incrementos muy distintos. Pacífico registra una subida del 12,3%, mientras que Malagueta-Monte Sancha apenas avanza un 2,6%. En el Centro Histórico, el aumento se limita al 1%.

Hay incluso zonas de precios elevados donde el valor medio retrocede. Es el caso de Finca el Pato-Torre del Río, que presenta un precio de 5.446 euros por metro cuadrado, un 1,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.