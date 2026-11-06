Imagen de la zona del puerto de Málaga donde se desarrollarán las obras. Puerto de Málaga

El salto gigante del Puerto de Málaga: licita la obra que le permitirá ganar 70.000 metros cuadrados al mar

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Autoridad Portuaria de Málaga licita la construcción del nuevo Muelle 8 y la prolongación del Muelle 9 por un presupuesto de 58,5 millones de euros con IVA. La actuación permitirá ganar más de 70.000 metros cuadrados de superficie portuaria y reorganizar espacios para proyectos urbanísticos como el futuro Auditorio. El proyecto incluye el dragado de la dársena a 15,6 metros de profundidad, lo que permitirá operar al 91% de la flota mundial de buques graneleros. Las obras tienen un plazo de ejecución de 27 meses y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de diciembre de 2026.

El Puerto de Málaga activa la gran obra del Muelle 8: licita por 58,5 millones la ampliación de su capacidad logística

El Puerto de Málaga da un nuevo paso para afrontar la que puede convertirse en su mayor transformación de infraestructuras desde la gran ampliación de finales del siglo XX.

Apenas unos días después de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha el concurso para construir el nuevo Muelle 8 y prolongar el actual Muelle 9, una operación estratégica con la que pretende ganar capacidad logística y reorganizar sus espacios ante los próximos desarrollos urbanísticos de la ciudad.

El organismo portuario ha fijado un presupuesto base de licitación de 48.384.874,82 euros sin impuestos, equivalente a unos 58,5 millones de euros con IVA, y establece el próximo 10 de diciembre de 2026, a las 23.59 horas, como fecha límite para la presentación de ofertas. El plazo de ejecución previsto es de 27 meses.

La apertura de este procedimiento supone el inicio de la carrera administrativa y empresarial para materializar una infraestructura que permitirá incorporar más de 70.000 metros cuadrados de nueva superficie portuaria y mejorar de forma sustancial las condiciones de operatividad del recinto.

Una obra clave

La intervención no responde únicamente a la necesidad de incrementar la capacidad de los tráficos marítimos. El desarrollo de San Andrés y la futura implantación del Auditorio de Málaga obligarán al puerto a reorganizar parte de sus instalaciones y a liberar espacios actualmente vinculados a la actividad logística.

En concreto, la Autoridad Portuaria tendrá que prescindir de unos 31.000 metros cuadrados destinados actualmente a operaciones de graneles, una circunstancia que convierte la ampliación en una pieza fundamental para mantener y reforzar la actividad comercial del recinto.

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas alineaciones de atraque. La prolongación del Muelle 9 tendrá una longitud de 86,45 metros, mientras que el nuevo Muelle 8 alcanzará los 276,50 metros. A ello se sumará un tacón de 42,88 metros para operaciones ro-ro, es decir, el embarque y desembarque de vehículos y mercancías rodadas, situado en la conexión con el actual Muelle 7.

La actuación permitirá, de esta manera, ganar espacio operativo y adaptar las instalaciones a las necesidades de un puerto que afronta simultáneamente una transformación de su entorno y nuevas exigencias de competitividad.

Un salto de capacidad

Uno de los avances más importantes del proyecto se producirá bajo el agua. La obra incluye el dragado de la dársena frente al nuevo muelle hasta alcanzar una profundidad de 15,60 metros, lo que permitirá admitir buques con un calado máximo de 13,5 metros.

La mejora ampliará de forma considerable el tipo de embarcaciones que podrán operar en estas instalaciones. Según la documentación ambiental del proyecto, la configuración prevista permitirá atender al 91% de los buques graneleros de la flota mundial con una eslora máxima de 250 metros, un porcentaje que representa un incremento del 30% respecto a la capacidad de servicio actual.

Para alcanzar esas condiciones será necesario retirar aproximadamente 200.000 metros cúbicos de material del fondo de la dársena.

Los sedimentos, por sus características, no podrán reutilizarse en los rellenos de la propia obra ni en otras zonas portuarias, tampoco en regeneraciones de playas, por lo que serán trasladados a una de las zonas de vertido habituales de la Autoridad Portuaria, dentro de la zona II del puerto.

Los Prados y Cortijo Bacardí

La ampliación del Muelle 8 forma parte de una estrategia más amplia para resolver uno de los principales condicionantes del Puerto de Málaga: la disponibilidad de suelo.

La Autoridad Portuaria ha comenzado a buscar soluciones fuera de sus instalaciones para mantener y reforzar su capacidad logística. En ese contexto se enmarca el acuerdo con Adif para disponer de una nueva terminal de mercancías en Los Prados, concebida como un paso previo a la creación de un punto base para la concentración de mercancías en el entorno de Cortijo Bacardí.

En esta última zona, el puerto prevé contar con casi 100.000 metros cuadrados aportados por el Ayuntamiento de Málaga, en una operación vinculada a la venta de los terrenos portuarios destinados al futuro Auditorio.

La obra del Muelle 8 se integra en el Plan de Inversiones 2026-2030 de la Autoridad Portuaria y en la estrategia Horizonte 2030 del sistema portuario estatal. Su puesta en marcha abre así una nueva etapa para el puerto malagueño, que busca compatibilizar su transformación urbana con el crecimiento de su actividad comercial.