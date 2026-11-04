Tensión en Málaga por el desahucio de Rosa y su hija: aseguran que no tienen alternativa habitacional

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LO ESENCIAL Las claves Gran tensión y presencia de la Policía Nacional durante el desahucio de Rosa y su hija en una vivienda pública de la calle Trinidad en Málaga. Decenas de personas y la plataforma Un Techo por Derecho se concentraron desde primera hora para intentar evitar el desalojo de la familia. La plataforma denuncia que la afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad, con problemas de salud mental y sin alternativa habitacional. Tras el desalojo, los manifestantes marcharon hasta el Ayuntamiento de Málaga para protestar contra la actuación de las instituciones.

La jornada de este miércoles ha estado marcada por el desahucio de Rosa, una vecina de Málaga capital, y su hija de una vivienda pública situada en la calle Trinidad, 79 que ha estado marcado por una gran tensión entre vecinos y la Policía Nacional.

Desde primera hora de la mañana decenas de personas y la plataforma Un Techo por Derecho se han trasladado a las puertas de la vivienda de la malagueña con el objetivo de tratar de evitar el desalojo.

En la protesta ha habido una importante presencia policial con varios furgones desplegados y numerosos agentes. La calle, según Un Techo por Derecho, ha sido cortada al tráfico por los agentes durante el tiempo que ha durado el desahucio.

La situación se ha complicado cuando la Policía Nacional ha comenzado a desalojar a todas las personas que había en la entrada del edificio y en el interior de la vivienda.

Desde Un Techo por Derecho aseguran que han mandado "a los cuerpos de seguridad para sacarnos a todas las personas a las puertas y con violencia porque estábamos resistiendo porque una vecina de Málaga no quería salirse de su casa".

Además, hacen hincapié en que la vecina "no tiene alternativa habitacional" y está en "una grave situación de vulnerabilidad" y tiene "graves problemas de salud mental".

"Una familia que llevaba tiempo pagando su vivienda y que reclamaba algo tan básico como poder seguir viviendo en su hogar", aseguran en una publicación a través de sus redes sociales.

Tras ser desalojados de calle Trinidad, Un Techo por Derecho ha salido en manifestación desde el barrio de la Trinidad y hasta el Ayuntamiento de Málaga, cortando el tráfico y asegurando que "no vamos a aceptar que se siga condenando a nuestras vecinas a quedarse en la calle mientras las instituciones miran hacia otro lado".