El puerto de Málaga encara una obra histórica: el nuevo Muelle 8 sumará 70.000 metros y reforzará su futuro logístico

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LO ESENCIAL Las claves El puerto de Málaga proyecta la construcción del nuevo Muelle 8 y la ampliación del Muelle 9, una obra histórica presupuestada en 48,4 millones de euros para ganar más de 70.000 metros cuadrados. La actuación prevé adjudicarse a principios de 2027 y finalizar a finales de 2029, permitiendo reorganizar el espacio portuario tras perder 31.000 metros cuadrados por los desarrollos de San Andrés y el Auditorio. El proyecto incluye el dragado de la dársena a 15,6 metros de profundidad para dar cabida al 91% de la flota mundial de buques graneleros, aumentando un 30% la capacidad de servicio actual. La infraestructura dispondrá de dos nuevas alineaciones de atraque y un tacón para operaciones ro-ro, enmarcándose en el Plan de Inversiones 2026-2030 para reforzar el tráfico de mercancías.

El puerto de Málaga se prepara para afrontar la que puede considerarse la obra de infraestructura más importante desde la gran ampliación de finales del siglo XX.

La construcción del nuevo Muelle 8 y la prolongación del actual Muelle 9 no solo permitirán ganar más de 70.000 metros cuadrados de superficie y ampliar la capacidad logística del recinto.

También servirán para reorganizar los espacios portuarios ante los cambios que traerá consigo el desarrollo de San Andrés y la futura implantación del Auditorio.

La Autoridad Portuaria maneja ya un horizonte temporal para esta actuación, presupuestada en unos 48,4 millones de euros.

Su intención es licitar las obras cuanto antes, aunque la previsión apunta a que no será hasta febrero o marzo de 2027 cuando sea adjudicada. Si se cumplen esos plazos, los trabajos podrían comenzar en la primera mitad del ejercicio próximo, con una posible finalización a finales de 2029.

La necesidad de reorganizar los espacios no responde únicamente a la ampliación de los tráficos.

La falta de suelo se ha convertido en uno de los principales condicionantes para el crecimiento del puerto de Málaga, que tendrá que prescindir de unos 31.000 metros cuadrados actualmente destinados a la actividad de graneles por el desarrollo de la zona de San Andrés y el proyecto del Auditorio.

Esta limitación ha llevado a la Autoridad Portuaria a buscar también alternativas fuera de sus instalaciones.

En esa estrategia se enmarca el acuerdo con Adif para Los Prados, concebido como un paso previo a la creación de un punto base para la concentración de mercancías en el entorno de Cortijo Bacardí.

Allí, el puerto prevé disponer de casi 100.000 metros cuadrados aportados por el Ayuntamiento de Málaga, una operación vinculada a la venta de los terrenos portuarios destinados al futuro Auditorio.

La combinación de ambas actuaciones refleja el reto al que se enfrenta el recinto: ganar capacidad dentro de sus instalaciones, pero también encontrar espacios complementarios que le permitan mantener y reforzar su actividad en un mercado internacional cada vez más competitivo.

El nuevo Muelle 8 se convierte así en una infraestructura estratégica para ordenar los tráficos actuales y preparar al puerto para su desarrollo futuro.

91% de los graneleros

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto está bajo el agua. La actuación contempla el dragado de la dársena situada frente al nuevo muelle hasta alcanzar una profundidad de 15,60 metros.

Con ello, el puerto podrá admitir buques con un calado máximo de 13,5 metros, una mejora que ampliará de forma significativa el abanico de embarcaciones que pueden operar en estas instalaciones.

La declaración de impacto ambiental del proyecto recoge que la solución elegida permitirá dar cabida al 91% de los buques graneleros de la flota mundial con una eslora máxima de 250 metros. Ese porcentaje supone un incremento del 30% respecto a la capacidad de servicio de la configuración actual.

Para alcanzar esa profundidad será necesario retirar aproximadamente 200.000 metros cúbicos de material del fondo de la dársena.

La documentación ambiental señalaba que los sedimentos, por sus características, no pueden reutilizarse en los rellenos de la propia obra ni en otras zonas portuarias, tampoco para regenerar playas.

Por ello, serán trasladados a una de las zonas de vertido que utiliza habitualmente la Autoridad Portuaria, dentro de la zona II del puerto.

La intervención incluye también la construcción de dos nuevas alineaciones de atraque. La prolongación del Muelle 9 tendrá una longitud de 86,45 metros, mientras que el nuevo Muelle 8 alcanzará los 276,50 metros. A ellas se sumará un tacón para operaciones ro-ro —embarque y desembarque de vehículos y mercancías rodadas— de 42,88 metros, situado en la unión del nuevo muelle con el actual Muelle 7.

La actuación forma parte del Plan de Inversiones 2026-2030 de la Autoridad Portuaria y se integra en la estrategia Horizonte 2030 del sistema portuario estatal. Con ella, Málaga busca reforzar su capacidad para gestionar graneles sólidos, especialmente mercancías agroalimentarias, y mejorar sus condiciones para competir por tráficos comerciales en el Mediterráneo.