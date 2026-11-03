Luz verde a la ampliación del puerto de Málaga: 48 millones para ganar 70.000 metros cuadrados

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Ministros aprueba la licitación de 48,4 millones de euros para ampliar el puerto de Málaga y ganar más de 70.000 metros cuadrados de superficie. Las obras contemplan la prolongación del muelle 9 en 87 metros para atender a dos portacontenedores a la vez y la creación del nuevo muelle 8, de 263 metros. La actuación busca dar respuesta al crecimiento del tráfico de graneles sólidos y potenciar la operativa de mercancías agroalimentarias en el Mediterráneo. El proyecto se integra en la estrategia Horizonte 2030 del sistema portuario estatal, que prevé una inversión total de más de 130 millones de euros en Málaga.

El puerto de Málaga quiere ganar tamaño para competir por más tráficos comerciales en el Mediterráneo.

Y con esta idea sobre la mesa es clave el movimiento de este martes del Gobierno de España. El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la licitación de una de las principales actuaciones previstas para ampliar sus instalaciones: un proyecto de 48,4 millones de euros que permitirá ganar más de 70.000 metros cuadrados de superficie, prolongar uno de sus muelles y construir una nueva infraestructura de atraque.

La intervención busca dar respuesta al crecimiento del tráfico de graneles sólidos y, particularmente, de las mercancías agroalimentarias. La Autoridad Portuaria pretende disponer de más espacio para el almacenamiento y la operativa de estos productos, además de aumentar la capacidad para recibir buques.

La actuación se articula en torno a dos grandes intervenciones. La primera consiste en prolongar el actual muelle 9 en unos 87 metros, ampliación que permitirá dotar a la terminal de espacio adicional para atender simultáneamente a dos buques portacontenedores.

La segunda contempla la construcción de un nuevo muelle 8, de aproximadamente 263 metros de longitud.

Las dos alineaciones estarán construidas mediante cajones de hormigón armado y formarán parte de una nueva configuración portuaria que incorporará una explanada polivalente. En conjunto, la actuación permitirá aumentar la línea de atraque y sumar más de 70.000 metros cuadrados de superficie para las operaciones logísticas y el almacenamiento.

Comercio agroalimentario

El crecimiento de los graneles sólidos es el principal argumento que justifica esta inversión. Dentro de este segmento, el puerto pone el foco en la operativa agroalimentaria y en las previsiones de aumento de actividad para los próximos años.

La ampliación pretende reforzar la capacidad del recinto para gestionar este tipo de mercancías y mejorar las condiciones de recepción, almacenamiento y movimiento de los productos. Con ello, Málaga aspira a consolidarse como un enclave estratégico del Mediterráneo para el comercio internacional de graneles agroalimentarios.

No se trata únicamente de sumar superficie. La disponibilidad de nuevos espacios y de una mayor línea de atraque permitirá ampliar la capacidad operativa del puerto y disponer de más recursos para atender el crecimiento de los tráficos.

El proyecto también supondrá una transformación de parte de la configuración actual de la zona.

Entre los trabajos previstos figuran la demolición de los espigones norte y sur de la dársena pesquera y de una parte del dique de Poniente.

También se retirará el espaldón del actual muelle-dique de Poniente y parte de la escollera que forma el cierre norte de la explanada existente del muelle 9.

Más de 130 millones hasta 2030

La ampliación forma parte del Plan de Inversiones 2026-2030 de la Autoridad Portuaria de Málaga, acordado con Puertos del Estado. En concreto, se integra en la línea de actuación denominada 'Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle número 8'.

La obra se enmarca, además, en la estrategia Horizonte 2030 del sistema portuario estatal, que contempla una inversión superior a 130 millones de euros en el puerto de Málaga para mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento.