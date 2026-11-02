Una imagen de El Palo. Turismo Costa del Sol

Sale a subasta un piso en El Palo por 142.579 euros: tiene 46 metros cuadrados y está cerca de la playa

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Sale a subasta judicial una vivienda en planta baja de 46,57 metros cuadrados situada en la calle Padre Coloma de la barriada de El Palo, Málaga. El inmueble tiene un valor de subasta fijado en 142.579,20 euros y la fianza requerida para participar es del 5%, equivalente a 7.128,96 euros. El procedimiento responde a una ejecución hipotecaria instada por la sociedad Cutarra Verdeazul SA, que reclama un total de 92.488,75 euros entre principal, intereses y costas. La propiedad figura como la vivienda habitual de los propietarios afectados, aunque la documentación no confirma si el inmueble se puede visitar.

Una vivienda de pequeñas dimensiones en uno de los barrios costeros de Málaga sale a subasta judicial por un valor de 142.579,20 euros.

El inmueble se encuentra en la calle Padre Coloma, en El Palo, cerca de la playa, un factor que añade atractivo a su ubicación en la capital malagueña.

La propiedad cuenta con una superficie útil de 46,57 metros cuadrados y está situada en la planta baja.

Según la descripción registral recogida en el anuncio publicado en el BOE, se trata de la vivienda número tres de una casa con entrada por el número dos de una calle particular de la barriada de El Palo, aunque su dirección actual figura en la calle Padre Coloma, número 3.

El inmueble figura como vivienda habitual de los propietarios afectados por el procedimiento hipotecario. Sin embargo, la documentación publicada no aclara cuál es su situación posesoria ni confirma que pueda visitarse.

La subasta corresponde a un procedimiento de ejecución hipotecaria tramitado en el Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza número 1. La parte ejecutante es la sociedad Cutarra Verdeazul SA, que reclama 71.145,19 euros de principal.

A esa cantidad se suman otros 21.343,56 euros presupuestados para intereses y costas, por lo que el importe total consignado en el procedimiento asciende a 92.488,75 euros.

La vivienda constituye un único lote, con un valor de subasta de 142.579,20 euros. Para participar es necesario depositar una garantía de 7.128,96 euros, equivalente al cinco por ciento de ese valor.

El anuncio no establece una puja mínima ni fija incrementos predeterminados para las ofertas.

La documentación de la subasta indica que no ha podido obtenerse la información registral electrónica del inmueble.

El anuncio consultado tampoco especifica las fechas de apertura y cierre de la puja, por lo que estos plazos deben comprobarse directamente en la ficha oficial de la subasta.