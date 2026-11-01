Ilustración generada por IA de la subasta de locales comerciales. ChatGPT

Subastan dos locales comerciales en pleno barrio de La Trinidad de Málaga por más de 415.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves Salen a subasta judicial dos locales comerciales contiguos en la calle Andalucía de Málaga capital por un valor conjunto superior a los 415.000 euros. La licitación permanecerá abierta en el BOE hasta el 12 de noviembre y permite presentar pujas independientes para cada uno de los inmuebles. Ambos locales cuentan con el uso exclusivo de sus patios posteriores y la posibilidad de cubrirlos según las ordenanzas municipales. El procedimiento judicial proviene de un juzgado de Sevilla y los inmuebles cuentan con embargos administrativos del Ayuntamiento de Málaga.

Dos locales comerciales contiguos de la calle Andalucía de Málaga capital han salido a subasta judicial por un valor conjunto de 415.631,90 euros.

Los inmuebles, situados en los números 24 y 26, cuentan con una superficie útil aproximada de 113,76 metros cuadrados cada uno y se subastan de forma independiente.

La licitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, permanecerá abierta hasta el próximo 12 de noviembre. El procedimiento permite presentar ofertas por cualquiera de los dos locales sin necesidad de pujar por ambos.

El primero de los inmuebles, situado en el número 24 de la calle Andalucía, tiene un valor de subasta de 205.604,80 euros. El segundo, ubicado en el número 26, alcanza los 210.027,10 euros. Las tasaciones recogidas en el anuncio ascienden, respectivamente, a 209.322,20 y 213.744,50 euros.

Uno de los aspectos más singulares de las propiedades es que ambas tienen atribuido el uso de la totalidad del patio posterior de sus respectivos edificios.

Las descripciones registrales contemplan, además, la posibilidad de cubrir esos espacios hasta la altura de la primera planta, siempre que lo permitan las ordenanzas municipales y que el propietario asuma los gastos correspondientes.

Para participar en la subasta, los interesados deberán depositar 10.280,24 euros por el primer local y 10.501,35 euros por el segundo.

El anuncio no establece una puja mínima para ninguno de los lotes, aunque la adjudicación queda sujeta a las condiciones legales que regulan este tipo de procedimientos.

La subasta se enmarca en una ejecución de títulos no judiciales que se tramita ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla desde 2015.

La reclamación asciende a 58.225,20 euros de principal, a los que se añaden 15.000 euros presupuestados para intereses y costas.

El expediente recoge anotaciones de embargo administrativo del Ayuntamiento de Málaga sobre ambos inmuebles. Por otra parte, no consta la situación posesoria de los locales y el anuncio advierte de que no pueden visitarse en el marco de la subasta.