Posible ordenación de la Nueva Rosaleda en los suelos de la Universidad. Typsa y Fenwick Iribarren

La Nueva Rosaleda empieza a tomar forma: la Junta reserva 600.000 euros para definir el futuro estadio de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía destinará 600.000 euros en los presupuestos de 2027 para financiar estudios previos del nuevo estadio de Málaga junto al Ayuntamiento. El proyecto contempla un recinto con capacidad para entre 45.000 y 55.000 espectadores, ubicado en los terrenos de la ampliación de la Universidad de Málaga. El diseño del nuevo estadio será parcialmente semienterrado para integrarse en Teatinos, reducir el impacto urbano y cumplir con las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto.

Con el horizonte aún por despejar, la apuesta de Málaga por construir una Nueva Rosaleda sigue dando pasos.

Tras los estudios iniciales que llevaron a seleccionar los terrenos de la ampliación de la Universidad de Málaga como emplazamiento idóneo para un equipamiento con capacidad para unos 55.000 espectadores, las administraciones implicadas continúan avanzando en la definición del proyecto.

El último movimiento llega de la mano de la Junta de Andalucía, que reserva 600.000 euros en el diseño de sus presupuestos autonómicos para 2027 para colaborar con el Ayuntamiento de Málaga en los trabajos previos del nuevo estadio.

La partida figura como una subvención nominativa dirigida al Consistorio y está destinada a financiar estudios y actuaciones preparatorias para la implantación y puesta en servicio de un nuevo recinto deportivo de primer nivel en la ciudad.

La cuantía, muy inferior a la que exigiría la construcción de una infraestructura de estas características, con una estimación inicial que ronda los 400 millones de euros, permitirá abordar distintos análisis necesarios para definir el futuro equipamiento. Entre ellos figuran la elaboración de un anteproyecto, el estudio de la demanda y la evaluación de su viabilidad técnica y económica.

Parcela de la ampliación de la Universidad de Málaga donde se plantea la Nueva Rosaleda. Typsa y Fenwick Iribarren

El documento presupuestario también incluye el análisis de los riesgos de la operación y la definición del modelo de gestión y financiación, tanto de la construcción como de la posterior explotación y mantenimiento del estadio.

A ello se suma la ordenación del entorno próximo, otro de los aspectos que deberán concretarse antes de avanzar hacia una solución definitiva.

Detalles

Aunque la actuación debe superar numerosas fases administrativas y políticas, los estudios técnicos impulsados por el Ayuntamiento y elaborados por Typsa y Fenwick Iribarren permiten conocer ya algunos de los rasgos que definirán una de las mayores infraestructuras deportivas proyectadas en la ciudad en las próximas décadas.

Y hay una idea que sobresale sobre todas las demás: el nuevo estadio no se levantará completamente sobre el terreno, sino que será parcialmente semienterrado con el objetivo de reducir el impacto urbano de una instalación pensada para entre 45.000 y 55.000 personas y facilitar su integración en el entorno de Teatinos.

La elección de esta fórmula no responde únicamente a criterios arquitectónicos. Detrás existe toda una estrategia urbanística, de movilidad y de funcionamiento que condiciona prácticamente el diseño completo del futuro recinto.

A esto se suma la necesidad de responder a las servidumbres aeronáuticas que pesan en la zona por la proximidad del aeropuerto de la Costa del Sol.

Otro factor que invita a intervenir en este sentido es "la naturaleza del terreno, de relleno, que aconseja excavar para cimentar a partir de una determinada profundidad".