La letra pequeña del Paraninfo de la UMA: un negocio de 18,8 millones en diez años, pero con una rentabilidad ajustada

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LO ESENCIAL Las claves El estudio de viabilidad de la UMA prevé que la explotación del Paraninfo genere 18,8 millones de euros en 10 años, aunque con una rentabilidad muy ajustada que se recupera en el último ejercicio. La empresa adjudicataria deberá asumir una inversión mínima de 1,5 millones en equipamiento, un canon inicial de 4 millones y un canon anual constante de 50.000 euros. El modelo de negocio combina ingresos por taquilla, alquiler de espacios para congresos, restauración, patrocinios, merchandising y la explotación del aparcamiento. La adjudicación valorará tanto la oferta económica (51%) como la propuesta técnica y la programación cultural (49%), reservándose la UMA el uso de la sala 20 días al año.

La Universidad de Málaga (UMA) ha puesto números a la futura explotación de su Paraninfo en el campus de Teatinos.

El estudio económico elaborado para preparar la concesión calcula que el negocio puede generar cerca de 18,8 millones de euros durante diez años, pero también dibuja un escenario de rentabilidad ajustada: la recuperación del capital invertido no se completa hasta el último ejercicio y el valor actualizado del proyecto apenas alcanza los 41.743,98 euros al término del periodo.

La previsión forma parte del estudio técnico-económico y plan de viabilidad elaborado en julio de 2026 para justificar el plazo y las condiciones económicas de la concesión.

El documento concluye que la explotación es viable bajo las hipótesis de su escenario base, aunque advierte de que el resultado depende de que se cumplan las previsiones de asistencia, programación, alquileres, restauración, patrocinios y costes.

La futura adjudicataria tendrá que asumir una inversión mínima de 1,5 millones de euros en equipamiento, un canon inicial de cuatro millones —imputado en tres anualidades iguales en el modelo económico— y otro canon anual de 50.000 euros durante los diez años de concesión. A esas obligaciones se sumarán los gastos de personal, mantenimiento, comunicación, suministros y demás costes de funcionamiento del inmueble.

Los 18,78 millones de euros corresponden a la cifra neta de negocio estimada para el conjunto de la concesión. No son ingresos garantizados ni dinero que vaya a percibir directamente la Universidad, sino una proyección de la actividad que podría generar la empresa que gestione el espacio.

Entradas y restauración

El modelo económico no se apoya únicamente en la venta de entradas. La UMA prevé que el Paraninfo combine la programación cultural y escénica con el alquiler de sus instalaciones para congresos, jornadas profesionales, presentaciones y otros eventos corporativos o institucionales.

Para calcular los ingresos de taquilla, el estudio utiliza como referencia entradas de 15 euros para el público general y de 7,50 euros para la comunidad universitaria. La hipótesis contempla una asistencia de 600 espectadores externos y 100 universitarios por evento, así como 96 jornadas de programación al año cuando se alcance el nivel de actividad previsto.

Otra vía importante será el alquiler de espacios. El estudio contempla 60 alquileres al año, con un precio de referencia de 5.000 euros por evento. La posibilidad de captar congresos, simposios y encuentros profesionales será, por tanto, una de las claves para rentabilizar el edificio más allá de los espectáculos.

El plan incorpora también ingresos por cafetería y catering, merchandising, patrocinios y subvenciones, además de la explotación del aparcamiento vinculada a los eventos. En un año completo de actividad, el modelo calcula 200.000 euros por restauración, 50.000 euros por merchandising y 250.000 euros por patrocinios y subvenciones.

En el caso del aparcamiento, la estimación parte de 100 plazas a dos euros por plaza y jornada durante 96 jornadas, lo que equivale a 19.200 euros anuales. El estudio contempla que la concesionaria abone a la Universidad el 50% de esos ingresos.

El escenario económico parte de un primer ejercicio con el 50% de actividad y aplica, a partir del segundo año, una hipótesis de crecimiento anual del 2,5%. La suma de las distintas líneas de negocio da lugar a una cifra de ingresos prevista de 18.786.575,68 euros durante los diez ejercicios.

Criterios

Para hacerse con la explotación, las empresas deberán asumir las condiciones económicas mínimas fijadas por la UMA. El canon inicial asciende a cuatro millones de euros y el canon anual parte de 50.000 euros durante la vigencia de la concesión. Ambas cantidades podrán mejorarse al alza en las ofertas.

El estudio financiero distribuye el pago del canon inicial en tres anualidades iguales. El calendario concreto de devengo y pago deberá ajustarse a las condiciones que recojan los pliegos, que también tendrán que precisar el tratamiento tributario de las cantidades.

La inversión mínima en equipamiento asciende a 1,5 millones de euros. La adjudicataria deberá dotar al Paraninfo de los medios técnicos y materiales necesarios para su funcionamiento, entre ellos la sillería, los sistemas de sonido e iluminación escénica, los equipos audiovisuales y los recursos para la transmisión de vídeo y las retransmisiones en directo.

A esa inversión se añaden los costes ordinarios de explotación. El estudio toma como referencia anual 600.000 euros para personal, 200.000 euros para mantenimiento, 50.000 euros para comunicación y 150.000 euros para agua y electricidad, cuando la actividad alcanza el nivel previsto.

La empresa deberá asumir igualmente la conservación y limpieza vinculadas a la actividad, la seguridad, los suministros y las demás obligaciones que establezca la concesión. También tendrá que gestionar la venta de entradas, promocionar los eventos y ofrecer cafetería y catering, al menos durante las actividades que se celebren en el inmueble.

El estudio económico distingue entre el resultado nominal acumulado y el valor actualizado del proyecto, dos magnitudes que no deben confundirse. La primera asciende a 2.915.472,36 euros en el conjunto del periodo, una vez incorporada la inversión inicial en equipamiento según el modelo.

Sin embargo, al aplicar una tasa de descuento del 5,11% para valorar los flujos económicos a lo largo del tiempo, el resultado es mucho más ajustado. El valor capital acumulado en el origen permanece en negativo al cierre del noveno ejercicio, con un saldo de -512.981,40 euros. Solo en el décimo año pasa a terreno positivo, hasta alcanzar los 41.743,98 euros.

Este último dato es el que utiliza la UMA para justificar que el plazo de recuperación del capital comprometido sea de diez años. No significa que la empresa vaya a obtener un beneficio contable de 41.744 euros, sino que el modelo alcanza un valor actualizado ligeramente positivo al final de la concesión.

El margen reducido hace que la viabilidad dependa especialmente de la evolución de la actividad y los costes. Una asistencia inferior a la prevista, menos alquileres, dificultades para captar patrocinios o un incremento de los gastos de personal y suministros podrían empeorar el resultado. El propio informe advierte de que su conclusión se limita al escenario base y recomienda mecanismos de seguimiento y control durante la explotación.

El peso del proyecto cultural

La UMA no elegirá a la empresa adjudicataria únicamente por la cantidad que ofrezca pagar. Los criterios previstos para valorar las propuestas combinan aspectos automáticos, que representan el 51% de la puntuación, y criterios sujetos a valoración técnica, que suman el 49%.

Entre los criterios automáticos, la oferta de canon anual tendrá un peso del 20% y la cantidad propuesta como canon adelantado, otro 20%. Los días adicionales de uso del Paraninfo que la empresa ofrezca a la Universidad representarán el 10% y la disponibilidad adicional de los espacios exteriores, el 1%.

La propuesta técnica tendrá también una importancia significativa. El proyecto de adaptación del edificio supondrá el 20% de la puntuación, el mismo porcentaje que el programa cultural previsto. La organización de eventos no culturales representará un 5% y el plan de comunicación y promoción, un 4%.

De esta forma, la adaptación del inmueble y la programación cultural concentrarán conjuntamente el 40% de la valoración. La Universidad busca, por tanto, una propuesta que no solo mejore las condiciones económicas mínimas, sino que también garantice una oferta de actividades capaz de dar uso continuado a la infraestructura.

El Paraninfo forma parte del nuevo Pabellón de Gobierno de la UMA en el campus de Teatinos. El inmueble, cuya construcción terminó en 2022, cuenta con unos 3.100 metros cuadrados y una sala principal con capacidad aproximada para 800 espectadores, entre el patio de butacas y el palco.

Dispone también de un escenario de 225 metros cuadrados, dos salas secundarias que suman 220 metros cuadrados, dos vestíbulos de 300 metros cuadrados cada uno, camerinos, almacenes y otros espacios auxiliares. En el exterior cuenta con una plaza semicubierta para actividades complementarias.

La concesionaria podrá explotar las instalaciones durante todo el año, pero la Universidad se reserva la sala principal durante 20 días anuales para sus propios actos, sin pagar por ese uso. La empresa deberá aportar el personal y los medios materiales adicionales que requieran esas actividades.

El pliego contempla además condiciones específicas para la comunidad universitaria: las entradas que queden sin vender podrán ofrecerse con un descuento del 50% durante la jornada previa a cada espectáculo, y la concesionaria deberá entregar diez invitaciones de protocolo por función de su programación propia.

La convocatoria establece un plazo de diez años para la explotación y fija el 9 de diciembre de 2026, a las 23.59 horas, como fecha límite para presentar ofertas. El reto será convertir el Paraninfo en un espacio con suficiente actividad cultural y congresual para cubrir sus costes y cumplir las previsiones sobre las que la UMA ha construido su plan de viabilidad.