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El dispositivo especial de Halloween en Málaga: 242 policías desplegados y vigilancia de las redes sociales

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Local de Málaga desplegará 242 agentes entre el servicio ordinario y refuerzos extraordinarios para el operativo especial de Halloween. El dispositivo incluye la monitorización de redes sociales, control de videovigilancia y la constitución de un Centro de Coordinación Operativa (CECOP). El Plan Territorial de Emergencia se activará en fase de Preemergencia desde la tarde del sábado 31 hasta la mañana del domingo 1 de noviembre. Limasam retirará los contenedores de superficie del Centro Histórico la tarde del sábado para evitar incidencias ante la gran afluencia de personas.

La Policía Local de Málaga se prepara para Halloween y ha decidido establecer un dispositivo especial de seguridad que incluye el despliegue de efectivos tanto uniformados como de paisano, así como la monitorización de las redes sociales para detectar posibles infracciones o hechos delictivos.

El Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0) desde las 19.00 horas del sábado 31 hasta las 7.00 horas del domingo 1 de noviembre por posible aglomeración de personas.

Igualmente, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) con Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, que estará ubicado en el Centro Municipal de Emergencia, según han informado en un comunicado.

Además, contarán con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con los Cuerpos de Seguridad del Estado.

El equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia estará permanentemente activo. Desde este, se controlan las cámaras de videovigilancia para atender posibles incidencias de tráfico, control de aglomeraciones o prevención de seguridad ciudadana.

242 agentes desplegados

El operativo de la Policía Local estará formado por un total de 242 efectivos que estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad entre las 19.00 del sábado 31 de octubre y las 6.00 horas del domingo 1 de noviembre.

Este operativo se llevará a cabo en coordinación y colaboración con la Policía Nacional.

Así, a los 131 agentes que prestarán servicio ordinario en los turnos de tarde y noche se sumarán otros 111 de servicio extraordinario.

Estos refuerzos se destinarán tanto a las Jefaturas de Policía de Barrio en los distritos como a grupos especializados tales como el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) o el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizará controles preventivos de alcoholemia, entre otras funciones.

A través de esta organización planificada se persigue hacer cumplir la normativa municipal relativa a la celebración de eventos que supongan una gran afluencia de público, así como velar por la seguridad con una labor preventiva ante la posible comisión de infracciones.

Por su parte, el Servicio de Protección Civil desplegará a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, en los distintos distritos.

Contenedores fuera del Centro

Por su parte, la empresa municipal Limpieza de Málaga, S.A.M. (Limasam) en coordinación con la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), tiene previsto retirar la tarde del sábado (18:00 horas) los contenedores de residuos en superficie en el entorno del Centro Histórico ante la posible afluencia de personas. Por este motivo, se recomienda a los establecimientos que a partir de esa hora depositen los residuos en contenedores soterrados o esperar hasta el día siguiente.

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Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de no hacer caso a los bulos y se ruega el acceso sólo a información verificada, es decir, la difundida por administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otras. Y ante cualquier emergencia, llamar al 112.

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