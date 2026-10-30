Detienen en Málaga capital a un joven de 20 años miembro del movimiento ‘Blocus’

Detienen en Málaga capital a un joven de 20 años miembro del movimiento ‘Blocus’: incitaba a saqueos en varias localidades

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 20 años perteneciente al movimiento radical 'Blocus'. El arrestado incitaba a realizar saqueos y utilizar armas, pedradas y gasolina en establecimientos durante la noche de Halloween. Organizaba grupos en aplicaciones de mensajería para fijar objetivos en Málaga capital, Fuengirola y Marbella, proponiendo incendios para distraer a los agentes. Se le imputan delitos de conspiración para desórdenes públicos, delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

Un joven de 20 años ha sido detenido por la Policía Nacional este viernes por presuntamente ser integrante del movimiento radical ‘Blocus’.

El arrestado estaba participando de manera activa en canales de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento para realizar saqueos y actos de pillaje en establecimientos comerciales de la capital malagueña, Fuengirola y Marbella, coincidiendo con la noche de Halloween, el 31 de octubre.

Los investigadores han detenido a esta persona por su presunta responsabilidad en los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para perpetrar delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

Al parecer, el sospechoso daba órdenes e indicaciones a sus seguidores incitando al uso de armas para realizar los robos, haciendo alusión incluso que él mismo emplearía “extensible, piedras y gasolina” en los saqueos.

En tales grupos se describía la ruta o el modus operandi a seguir. Además, incitaba a provocar incendios en enclaves distantes a los verdaderos objetivos del movimiento, esperando distraer la acción policial, y abrirse paso, de modo paralelo, para consumar actos de pillaje y saqueos en tiendas de Málaga capital, Fuengirola y Marbella.

La detención ha sido practicada este mediodía, en Málaga, por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial, en unión a sus homólogos de la Comisaría de Fuengirola. El arrestado se halla en estos momentos bajo custodia en dependencias policiales.

La investigación continúa abierta.