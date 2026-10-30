Costco abre su gasolinera en Málaga: los socios ya pueden repostar en Málaga Nostrum

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LO ESENCIAL Las claves Costco abre su primera instalación en Málaga, una gasolinera situada en el Parque Comercial Málaga Nostrum. El servicio de carburante está reservado de manera exclusiva para los clientes que dispongan de la tarjeta de socio. La instalación abarca más de 3.700 metros cuadrados, cuenta con nueve surtidores y una capacidad de almacenamiento de 502 metros cúbicos. El inicio de operaciones de la gasolinera se adelanta a la apertura de la tienda comercial, prevista para la primavera de 2027.

Costco ya ha comenzado a operar en Málaga. La multinacional estadounidense ha abierto su primera instalación en la provincia: una gasolinera situada en el Parque Comercial Málaga Nostrum que permite a sus socios repostar desde este viernes, según ha anunciado la propia compañía a través de sus redes sociales.

La apertura supone el primer paso de la implantación de la cadena en la capital malagueña, donde prepara también la puesta en marcha de su esperada tienda comercial. Mientras llega ese momento, los clientes que dispongan de la tarjeta de socio ya pueden utilizar las instalaciones de suministro de carburante.

La gasolinera tendrá un horario amplio, de lunes a domingo, entre las 7:00 y las 22:30 horas. Para acceder al servicio es necesario hacerse socio de Costco, una de las particularidades del modelo comercial de esta compañía, que basa parte de su actividad en un sistema de membresía.

La instalación cuenta con una superficie de actuación de 3.703,2 metros cuadrados, distribuida en dos parcelas. El proyecto contempla inicialmente nueve surtidores, aunque deja abierta la posibilidad de ampliar su número hasta doce en función de las necesidades futuras.

En cuanto a la infraestructura de almacenamiento, dispone de cinco depósitos de doble pared: cuatro con una capacidad de 120 metros cúbicos cada uno y otro de 22 metros cúbicos. En conjunto, la capacidad de almacenamiento alcanza los 502 metros cúbicos.

La puesta en funcionamiento de la gasolinera se adelanta así a la apertura de la gran superficie comercial de Costco en Málaga, cuya inauguración está prevista para la primavera de 2027. El establecimiento está llamado a convertirse en uno de los principales atractivos del proyecto de la multinacional en Málaga Nostrum.

La llegada de Costco supone también la incorporación de un nuevo operador al mercado de carburantes de la capital, en un segmento en el que el precio del combustible y las condiciones de acceso para los usuarios serán algunos de los factores que determinarán su capacidad para atraer clientes.