El soñado Puerto Banús de Málaga encara una nueva etapa: inversión de casi 70 millones y obras previstas para 2027

El proyecto contará con 506 amarres para barcos de hasta 50 metros, cuatro edificios comerciales y un impacto socioeconómico estimado en 782 millones durante sus 50 años de concesión.

No se contempla el inicio de las obras de este nuevo espacio puerto-ciudad hasta bien entrado el año 2027, a la espera de completar los trámites administrativos necesarios.

El presupuesto inicial de 44 millones de euros se ha encarecido por el aumento de costes y la inversión prevista se situará entre los 60 y 70 millones de euros.

El fondo catarí Al Alfia acuerda su salida total de la marina deportiva de San Andrés y traspasa su participación a Ocean Platform Marinas, firma participada por Rafael Nadal.

La marina deportiva de San Andrés, el soñado Puerto Banús de Málaga, encara un nuevo escenario tras el acuerdo para la salida total del fondo catarí Al Alfia y el traspaso de su participación a Ocean Platform Marinas (OPM).

Esta firma está liderada por el empresario José Luis Almazán y cuenta entre sus socios con Rafael Nadal, quien se hizo meses atrás con una parte de la entidad.

El cambio de manos abre una nueva etapa para uno de los proyectos de mayor envergadura pendientes en el puerto de la capital de la Costa del Sol, aunque todavía quedan trámites por completar antes de que la operación quede formalizada y el desarrollo pueda avanzar.

El proceso no será inmediato, según confirman varias fuentes consultadas. La transmisión de las participaciones debe recibir la autorización de la Autoridad Portuaria de Málaga y podría llegar al Consejo de Administración de finales de noviembre.

Paseo junto a los atraques de los yates previstos en la marina de San Andrés, en Málaga. José Seguí

Una vez obtenido el visto bueno, las partes tendrán que formalizar la compraventa ante notario y completar el resto de los trámites societarios.

A esos pasos administrativos se suma la incertidumbre sobre el calendario de ejecución. Las fuentes consultadas no esperan que el proyecto arranque “hasta bien entrado 2027”, una previsión que todavía no constituye una fecha oficial de inicio de las obras.

El coste de la actuación también podría cambiar respecto a las estimaciones iniciales.

La inversión prevista en un primer momento rondaba los 44 millones de euros, pero fuentes conocedoras de la iniciativa apuntan a que, tras cinco años y con el encarecimiento de los costes, el desembolso podría superar los 60 millones y acercarse a los 70 millones.

La operación supone la salida completa de Al Alfia, el fondo catarí que también está detrás del proyecto de la torre diseñada por David Chipperfield junto al dique de Levante. La firma abandona así la marina de San Andrés después de hacerse con la concesión a comienzos de 2023.

El relevo corresponde a Ocean Platform Marinas. Según fuentes conocedoras de la iniciativa, el acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones en Catar.

El cambio de accionariado se produce, además, después de que trascendiera que Al Alfia había afrontado un proceso de reestructuración organizativa y financiera.

Una marina con 506 amarres

El proyecto contempla la construcción de una marina deportiva con 506 amarres para embarcaciones de distintas dimensiones, desde barcos de ocho metros de eslora hasta unidades de 50 metros.

La distribución prevista incluye dos amarres para embarcaciones de 50 metros; cinco para las de 30 metros; nueve para las de 25 metros; 30 para las de 20 metros; 47 para las de 15 metros; 84 para las de 12 metros; 159 para las de 10 metros y 170 para las de ocho metros.

La concesión fue otorgada a comienzos de 2023 por un periodo de 50 años. El proyecto se concibe como una nueva infraestructura náutica en el puerto, acompañada de espacios comerciales y zonas abiertas que conecten el ámbito portuario con la ciudad.

La ordenación contempla cuatro edificios comerciales en el entorno más próximo al futuro equipamiento cultural, separados entre sí para evitar el efecto pantalla que podría generar un único volumen continuo y favorecer la permeabilidad visual y urbana. También se prevé que sus cubiertas planas puedan conectar visualmente con la futura plaza del Auditorio.

Cada uno de los edificios comerciales tendrá una superficie construida máxima de 488,05 metros cuadrados. En el apartado de aparcamientos, el proyecto contempla 146 plazas subterráneas, que se sumarían a las 305 previstas en superficie, con un total de 451 plazas.

El impacto económico

Las previsiones oficiales asociadas a la concesión estiman que la actividad de la marina generará un valor añadido bruto y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros durante los 50 años de explotación. La cifra equivale a una media aproximada de 15,6 millones de euros anuales.

Para el Puerto de Málaga, las previsiones contemplan unos ingresos acumulados de 146,9 millones de euros por tasas portuarias y tarifas hasta 2070.