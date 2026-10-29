Imagen del futuro hotel junto a la estación de trenes de Málaga. Savills

El grupo hotelero internacional cuenta con una cartera de más de 500 establecimientos en cuatro continentes. El edificio será demolido para construir un hotel de tres estrellas. Más información : Transformarán un almacén de Málaga para albergar 17 apartamentos turísticos y 22 viviendas

El gigante hotelero Westmont gestionará un hotel de 116 habitaciones en Málaga: apertura prevista en 2029

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LO ESENCIAL Las claves Westmont Hospitality Group asumirá la gestión de un nuevo hotel de tres estrellas y 116 habitaciones cerca de la estación María Zambrano en Málaga. La apertura está prevista para el primer semestre de 2029, a la espera de obtener la licencia municipal a mediados de 2027 e iniciar 20 meses de obras. El proyecto supondrá la demolición del inmueble actual en la avenida de la Aurora 71 para levantar una edificación de 3.833 metros cuadrados. Esta iniciativa sustituye a un plan anterior de 2021 que planteaba construir 17 apartamentos turísticos y 22 viviendas en la misma parcela.

Málaga sumará un nuevo hotel junto a la estación María Zambrano con el respaldo de uno de los grandes grupos internacionales del sector.

Westmont Hospitality Group asumirá la gestión hotelera del establecimiento proyectado en el número 71 de la avenida de la Aurora, un inmueble que será demolido para levantar un hotel de tres estrellas con 116 habitaciones.

Los promotores manejan como horizonte de apertura los primeros meses de 2029, aunque el calendario dependerá de la tramitación de la licencia y del desarrollo de las obras.

La dimensión del operador constituye uno de los principales elementos del proyecto. Westmont Hospitality Group dispone de una cartera de más de 500 hoteles en más de una docena de países y cuatro continentes.

Fundado en 1975, el grupo ha tenido participación en la propiedad, ha gestionado o asesorado más de 1.100 establecimientos a lo largo de su trayectoria y mantiene relaciones con algunas de las principales marcas internacionales, entre ellas Hilton, Marriott, IHG, Accor y Fairmont, según la información corporativa de la compañía.

Por el momento, no se ha concretado bajo qué cadena o enseña comercial abrirá el hotel malagueño.

Licencia prevista para 2027

El proyecto se encuentra pendiente de obtener la licencia municipal. Según las fuentes consultadas, la solicitud se presentó hace varios meses y los promotores esperan contar con autorización a mediados de 2027.

A partir de ahí, calculan un periodo de construcción de alrededor de 20 meses, de modo que el establecimiento podría entrar en funcionamiento a principios o mediados de 2029. Se trata de previsiones, no de fechas oficiales de apertura.

La operación contempla sustituir el edificio existente por una nueva construcción con una edificabilidad de 3.833 metros cuadrados. El futuro establecimiento se ubicará en las proximidades de la estación ferroviaria María Zambrano, una zona estratégica por su conexión con el AVE y otros medios de transporte.

La compraventa del inmueble ha contado con el asesoramiento de Savills, que ha comunicado la operación. En el proyecto participan Renta 4 Hospitality I, Grupo Lar y Westmont Hospitality Group.

Apartamentos turísticos

El uso previsto para la parcela no siempre fue hotelero. En diciembre de 2021, la Gerencia de Urbanismo concedió una licencia para transformar el inmueble en un proyecto que combinaba 17 apartamentos turísticos —de dos llaves— y 22 viviendas.

La actuación contemplaba además cambios de uso en locales de planta baja de los números 4 y 6 del pasaje Horacio Lengo para destinarlos a aparcamientos, trasteros y locales comerciales en bruto.

Aquel proyecto tenía un presupuesto de ejecución material de 1.214.073,53 euros y un plazo de obras previsto de 14 meses. La licencia estaba condicionada a la presentación de documentación técnica adicional por parte de la promotora, Auto Sport Málaga S. L.

La nueva iniciativa plantea, por tanto, un cambio sustancial respecto a aquella distribución residencial y turística: en lugar de apartamentos y viviendas, el objetivo es construir un hotel de 116 habitaciones.