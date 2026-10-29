Antonio nació sin ojos y su familia tiene 11 días para dejar su piso: buscan desesperados un alquiler asequible en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La familia de Antonio, un niño de seis años que nació sin ojos y tiene autismo, debe abandonar su piso de alquiler en Málaga antes del 8 de noviembre tras recibir la notificación de no renovación del contrato. Los propietarios necesitan la vivienda para su hija, y la madre de Antonio explica que ofreció pagar un alquiler más alto pero no hubo posibilidad de negociación. La familia busca desesperadamente una alternativa habitacional asequible, pero enfrenta precios desorbitados en el mercado de alquiler de Málaga y altas exigencias de fianzas y garantías. El cambio afectará gravemente a la autonomía y desarrollo del menor, quien ya conocía perfectamente la distribución de la vivienda actual tocando los pasillos y esquinas.

Antonio tiene seis años y nunca ha visto el piso en el que vive. Nació sin globos oculares y desde hace más o menos un año fue diagnosticado de autismo. Cada pasillo, cada esquina y cada puerta de esa casa de Málaga los ha aprendido tocándolos. El 8 de noviembre tendrá que dejarla.

La familia vive de alquiler en ese piso desde noviembre de 2020. El 9 de septiembre recibió un burofax, al que ha tenido acceso este periódico, por parte de los propietarios en el que le comunicaban que no renovarán el contrato porque necesitan la vivienda para su hija. Tiene hasta el 8 de noviembre para entregar las llaves.

Su madre, Rocío, cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga que "Antonio ha conocido esa casa con sus manos y ahora hay que volver a trabajar con él en ese sentido". El niño tendrá que empezar de cero en otro sitio que todavía no existe. Su familia no lo encuentra en un mercado del que, asegura Rocío, se sienten totalmente expulsados.

Este periódico ya contó su historia en octubre de 2024. Antonio nació con anoftalmia bilateral, una enfermedad rara que afecta a uno de cada 20.000 niños en España.

Ha pasado cuatro veces por quirófano para ampliar la cavidad donde se alojan sus prótesis oculares. En plena pandemia, su familia abrió la página de Facebook "Seamos los ojos de Antonio", que cuenta ahora con 238.000 seguidores, una comunidad que apoya al niño desde su nacimiento.

"Jamás pensé que me iba a ver en algo así en mi vida, con todo lo que llevamos pasado", cuenta Rocío. La joven intentó negociar con su casera. Paga 600 euros al mes y llegó a ofrecer más dinero con tal de quedarse, siempre según su versión.

Rocío relata que le dijo a la propietaria que no le importaba que le subiera un poco el alquiler, que lo entendía. No hubo "opción" a una conversación. Recibió un no por respuesta. "Y eso que siempre he pagado religiosamente todo".

Precios por las nubes

Siempre según su relato, la propietaria le explicó que su hija se ha divorciado y necesita la casa. A Rocío le cuesta entenderlo, pero lo asume. "Mi intención no es quedarme con la casa de nadie. Al revés. No la quiero. Lo que denuncio es que no tengo alternativa habitacional. Málaga tiene todos los precios por las nubes", sostiene.

Con ayuda de su comunidad virtual en Facebook, que trata de darle ánimos cada día en estos momentos tan complicados, ha tratado, sin éxito, de localizar alguna oferta "decente", lo más cerca posible de los puntos de "rutina" de Antonio.

Rocío insiste en varias ocasiones en que el problema no es pagar. No es porque no quiera pagar un piso ni que se lo regalen. "Nuestra familia tuvo que montar un bar para que yo pudiera trabajar y cotizar, porque era muy complicado. Nos dedicamos los dos a la hostelería. Antonio tiene psicólogo, logopeda, terapia ocupacional... Tenemos una ayuda, pero se va en las terapias", sostiene.

"Entiendo que hay muchas criaturas como yo, el problema es que no tengo todo lo que están pidiendo ahora mismo. Es casi lo mismo que me pedían al inicio para una operación grande de mi hijo. Yo no puedo pagar fianza y tres o cuatro meses de golpe", sostiene.

A los gastos que cualquier familia tiene que sufragar a final de mes, esta suma un sinfín de terapias para Antonio. El niño es un gran amante de la música y acude incluso a clases de percusión, algo que le ayuda muchísimo.

La ley permite exigir al inquilino una mensualidad de fianza y hasta dos más como garantía adicional. A eso se suma, cada vez con más frecuencia, el seguro de impago, que filtra a los candidatos según sus ingresos y su contrato laboral. Encima, tener un hijo "dificulta aún más todo". Muchos propietarios no quieren en sus casas familias con animales ni con niños.

El alquiler en Málaga alcanzó de media 17 euros por metro cuadrado al mes en el primer trimestre de 2026, con un recibo medio de 1.476 euros mensuales, según Brains Real Estate. Los 600 euros que paga Rocío apenas llegan al 40% de esa cifra, y ella es consciente de lo afortunada que era.

Asegura que ha pegado a todas las puertas para que alguien la escuche. Se le saltan las lágrimas al contar que la maestra sombra de su pequeño le ha advertido de que el proceso está afectando a su desarrollo.

"Está muy nervioso al vernos mal a todos. Y yo esto no lo puedo perdonar. Hemos llorado mucho para que él avance hasta donde está ahora. No puedo irme a la calle", asevera.

Volver a empezar

Para Rocío, la mudanza va mucho más allá de cambiar de dirección. "Mi niño está acostumbrado a esa casa, se la conoce", dice. En el nuevo piso, Antonio tendrá que aprender otra vez dónde está cada cosa, cómo se llega al baño, dónde acaba el pasillo.

Ha decidido contar su historia porque, asegura, por como están los alquileres, encontrar otra vivienda es "imposible". Quedan 11 días para el 8 de noviembre. Rocío no encuentra palabras para describir lo que está sufriendo en esta cuenta atrás. "Solo pido no acabar en la calle", concluye.