Imagen de la antigua guardería que va a ser comprada por el Ayuntamiento de Málaga. Catastro

De guardería a refugio para familias vulnerables sin hogar: Málaga prepara un nuevo alojamiento en Ciudad Jardín

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga destinará 1,76 millones de euros a la compra de una antigua guardería en Ciudad Jardín para transformarla en un refugio de acogida temporal para familias sin hogar. El inmueble cuenta con 1.545 metros cuadrados y prevé dar cabida a unas 40 personas, permitiendo que los menores de edad permanezcan junto a sus familias en un espacio adaptado. La compra se enmarca en un expediente de modificación presupuestaria de 95,7 millones de euros que será sometido a aprobación inicial en el Pleno municipal. El presupuesto de modificación también incluye partidas para eximir la tasa de basura este año, financiar el Auditorio, renovar equipamientos deportivos y subvencionar el transporte público.

Málaga prepara un nuevo recurso de alojamiento temporal para familias con hijos menores de edad que carecen de una solución habitacional.

El Ayuntamiento prevé adquirir una antigua guardería en el distrito de Ciudad Jardín por 1.760.700,07 euros para transformarla en un espacio de acogida adaptado a las necesidades de estas familias.

El inmueble se encuentra en el número 1 de la calle Juan Chamizo Lucas y cuenta con una superficie construida de 1.545 metros cuadrados.

La idea es aprovechar las instalaciones del antiguo centro infantil para habilitar un alojamiento con capacidad aproximada para 40 personas, en el que las familias puedan permanecer durante un periodo transitorio mientras buscan una solución a su situación residencial.

La operación figura en el tercer expediente de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Málaga, que asciende a 95,7 millones de euros.

La Junta de Gobierno Local ha dado su aprobación al proyecto y está previsto que se someta a aprobación inicial en el Pleno municipal del próximo jueves 29 de octubre.

La partida reservada para adquirir el inmueble asciende a 1.760.700,07 euros y se incluye entre las inversiones financieramente sostenibles. El expediente se financia fundamentalmente con remanente de tesorería.

El edificio funcionó como guardería hasta que su propietario decidió cerrarla. Entre sus instalaciones cuenta con comedor, cocina industrial y aulas con servicios, características que pueden facilitar su adaptación al nuevo uso.

La distribución prevista contempla una sala amplia con camas y un comedor compartido, con el objetivo de ofrecer unas condiciones adecuadas para la convivencia familiar.

El proyecto busca que los menores puedan permanecer junto a sus familias durante el periodo de estancia, en un espacio concebido para responder a sus necesidades cotidianas.

Queda por concretar el alcance de las actuaciones necesarias para adaptar el inmueble, así como el calendario de puesta en marcha del recurso y el modelo con el que se gestionará.

Tasa de basura

La adquisición de la antigua guardería es una de las actuaciones recogidas en el tercer expediente de modificación presupuestaria del Ayuntamiento, que suma 95,7 millones de euros.

De esa cantidad, 42,86 millones corresponden a inversiones financieramente sostenibles y otros 52,88 millones a modificaciones de créditos.

Entre los conceptos de mayor relevancia aparece la consignación de 15 millones a la empresa de limpieza, Limasam, para reponer los ingresos previstos de la tasa de basura, que no se va a poner en marcha este año.

A esta suma hay que añadir 3,7 millones para gastos de personal en materia de retribuciones; otros 3,6 millones para cubrir las jornadas adicionales de refuerzo de diferentes servicios como cabalgatas, servicio puerta a puerta, taller y eliminación de cera en Semana Santa, entre otros, y casi 2,8 millones para cubrir costes de gastos jurídicos y contenciosos.

El expediente incluye, además, 15 millones de euros en el presupuesto de Promálaga procedentes de la Gerencia de Urbanismo para el contrato de las obras del Auditorio.

En el ámbito deportivo, se destinan más de 1,38 millones a renovar el césped artificial de los campos de fútbol de Romaluz-Guadaljaire y Carlinda, así como 653.400 euros para rehabilitar fachadas y estructuras metálicas exteriores del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y reformar sus oficinas.

La movilidad también figura entre las partidas destacadas: se asignan seis millones de euros a la EMT, de los que 5,6 millones corresponden a la aportación municipal para las bonificaciones de abonos y títulos multiviaje de transporte durante 2026.