Málaga extiende la alfombra roja a la Rafa Nadal Academy: 50 años, dos residencias y 19,4 millones de ingresos

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga somete a aprobación la concesión de dos parcelas municipales por un periodo de 50 años para construir un gran complejo deportivo de tenis y pádel. El proyecto exige una inversión mínima de 35 millones de euros y contempla un pliego con la condición de colaborar con la Rafa Nadal Academy o una entidad equivalente. Las instalaciones, de casi 34.500 metros cuadrados, albergarán pistas deportivas, un canon anual de 542.922 euros y dos residencias destinadas a deportistas y estudiantes. El modelo económico calcula que el complejo podrá alcanzar unos ingresos anuales de 19,43 millones de euros a partir del octavo año de explotación.

La alfombra roja para la llegada a Málaga de la Rafa Nadal Academy parece extendida.

El Ayuntamiento de Málaga prevé aprobar este martes las condiciones que regirán la concesión de dos parcelas municipales situadas en el entorno del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y de la nueva Milla de Oro de la capital de la Costa del Sol.

El objetivo es que un socio privado desarrolle un gran complejo de tenis y pádel, con una inversión mínima de 35 millones de euros y una concesión inicial de 50 años.

Aunque el pliego no menciona directamente a la academia, el expediente recoge una propuesta del Área de Deportes para que el futuro concesionario acredite y mantenga durante al menos diez años un acuerdo de colaboración con la Rafa Nadal Academy o con otra entidad de prestigio internacional equivalente.

La iniciativa enlaza con el proyecto que la promotora Sierra Blanca presentó públicamente junto al tenista manacorí hace casi cuatro años y que sirve de base al concurso que ahora se anuncia para otorgar la concesión de los terrenos.

El canon mínimo se ha fijado en 542.922,08 euros anuales. El expediente contempla dos primeros ejercicios exentos del pago obligatorio para facilitar el desarrollo de las obras y, si fuera necesario, del planeamiento. Las empresas interesadas podrán mejorar al alza el canon e incluso ofrecer pagos durante esos dos primeros años.

La dimensión económica de la operación va más allá de la inversión inicial. El modelo económico incorporado al expediente municipal calcula que el complejo podría alcanzar unos ingresos anuales de 19,43 millones de euros a partir del octavo ejercicio de explotación, frente a unos gastos estimados de 14,05 millones.

La previsión contempla un flujo de caja de alrededor de 4,39 millones de euros en ese mismo ejercicio. Se trata, en todo caso, de estimaciones económicas y no de resultados garantizados: el modelo se apoya en información aportada por las sociedades promotoras y en cálculos municipales basados, entre otros elementos, en datos de operadores similares.

De la inversión mínima prevista, 25 millones de euros se destinan a edificios; tres millones, a pistas deportivas y accesos exteriores; 4,2 millones, a honorarios profesionales, licencias y contingencias; y otros 2,8 millones, a equipamiento.

Proyección internacional

La posible colaboración con la Rafa Nadal Academy es uno de los elementos destacados del expediente. En su informe técnico-deportivo de diciembre de 2025, el Área de Deportes defendía que una alianza de este tipo permitiría reforzar la proyección internacional del complejo y planteaba incorporar al pliego una obligación específica en ese sentido.

Más allá de las instalaciones deportivas, la propuesta contempla dos residencias. Una estaría destinada a deportistas y la otra podría alojar a estudiantes de distintos niveles formativos que quieran compatibilizar su formación académica con el entrenamiento de tenis y pádel.

Los terrenos afectados se encuentran entre la calle Marilyn Monroe, la avenida Imperio Argentina, la avenida Manuel Alvar y la calle Jalón, en el distrito de Carretera de Cádiz. Las dos parcelas suman casi 34.500 metros cuadrados.

La primera finca, situada en la calle Marilyn Monroe, dispone de 22.806,80 metros cuadrados y corresponde al espacio del actual Centro de Raquetas. La segunda, en la avenida Imperio Argentina, suma 11.685,75 metros cuadrados.

El expediente fija una superficie máxima edificable de 23.089,15 metros cuadrados. Además, el uso deportivo deberá ocupar más del 70% de la superficie total conjunta. La concesión permitiría también desarrollar las dos residencias como usos complementarios.

El Área de Deportes proponía, además, incorporar compromisos destinados a garantizar una dimensión pública del equipamiento.

Entre ellos figuran la reserva de horas de uso gratuito de pistas de tenis y pádel para el Ayuntamiento, la colaboración con eventos deportivos municipales y la elaboración de un programa anual de promoción de ambos deportes.

El informe plantea también seis becas anuales para jóvenes deportistas de hasta 21 años: tres de tenis y tres de pádel. Asimismo, propone que se valoren las bonificaciones tarifarias para familias numerosas, jubilados, estudiantes, personas desempleadas y usuarios con una discapacidad igual o superior al 33%.

Como referencia de las instalaciones que se han planteado, la propuesta de Sierra Blanca incluye 14 pistas de tenis de diferentes superficies, 13 pistas de pádel, una pista polideportiva y una piscina recreativa exterior. El complejo se completaría con espacios de fitness y bienestar, restauración, un museo deportivo y aparcamiento, además de los alojamientos previstos.

Antecedentes

La iniciativa comenzó en noviembre de 2024, cuando Sierra Blanca Development Projects solicitó optar a la concesión de una parcela municipal y presentó una propuesta para desarrollar un club de tenis.

En agosto de 2025, SB Gestión Deportiva asumió la posición de solicitante y presentó una modificación que amplió el ámbito de actuación a una segunda parcela e incorporó residencias para deportistas y estudiantes.

En julio de 2025, el Ayuntamiento había acordado extinguir de mutuo acuerdo la concesión anterior del Centro de Raquetas, que estaba en manos de Serveo Servicios.

La aprobación de las condiciones permitirá abrir el procedimiento de licitación. La concesión todavía no está adjudicada y será el concurso el que determine qué empresa asumirá la gestión y con qué propuesta definitiva se desarrollará el complejo.