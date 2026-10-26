La Policía Local de Málaga condecora a sus 'héroes': rescates al límite entre el fuego, el monte e intentos de suicidio

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LO ESENCIAL Las claves La Polic3a Local de M3alaga ha condecorado a sus agentes por destacadas intervenciones durante el 3ultimo a3no, incluyendo el rescate de una anciana en un barranco, la salvaci3on de un hombre en un incendio y la prevenci3on de dos intentos de suicidio. Entre las actuaciones homenajeadas destaca la desarticulaci3on de un grupo criminal itinerante especializado en hurtos a personas vulnerables, que permiti3o recuperar dinero en efectivo y efectos valorados en 16.300 euros. El acto del d3ia del patr3on, San Rafael Arc3angel, rindi3o tambi3en homenaje a los 40 a3nos de la Brigada K (germenes del actual GIP), a profesionales sanitarios, a la Sociedad Protectora de Animales y a agentes jubilados. En el 3ultimo a3no, el Cuerpo atendió m3as de 120.000 llamadas al 092, realiz3o casi 774.000 intervenciones y 1.064 detenciones, adem3as de ampliar la red de videovigilancia en la ciudad.

Uno de sus hijos encontró la zapatilla pasada la medianoche, al inicio de un terraplén. Su madre, de 85 años y con alzheimer, había salido a dar un paseo el día anterior, sobre las 14.00, y no había vuelto a casa. Familiares y vecinos llevaban horas buscándola por las zonas que solía frecuentar. Casi a las dos de la mañana del 29 de octubre de 2025, un hijo llamó al 112.

Hasta la zona, en el este de la capital, se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los agentes encontraron a la mujer en un barranco junto a la MA-24, un terreno de monte con mucha pendiente que las lluvias habían vuelto inestable. Estaba desorientada, agotada y con signos de hipotermia tras pasar horas bajo la lluvia.

La falta de luz y lo abrupto del terreno obligaron a llamar a los Bomberos. Los policías nacionales tuvieron que cortar la cadena que cerraba el parque infantil Sendero de La Pelusa para que pudieran entrar el camión y la ambulancia. Entre todos lograron sacarla. La mujer fue trasladada al Hospital Regional y todo quedó en un susto.

Los seis policías locales que participaron en aquel rescate han sido reconocidos este lunes en los actos del día del patrón del Cuerpo, San Rafael Arcángel, celebrados en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Su historia es una de las cinco actuaciones que la Policía Local ha querido destacar de su último año de trabajo. En todas hay agentes que se jugaron el tipo para sacar a alguien de un apuro: para salvar vidas.

Poco más de un mes después, el 9 de diciembre de 2025, se declaró un incendio en una vivienda de la calle Domingo Lozano, en Bailén-Miraflores. Dentro estaba un hombre de 75 años con movilidad reducida. El fuego empezó en la cocina, al parecer al entrar en contacto con restos de comida.

Los primeros en llegar fueron dos policías locales. El hombre intentaba salir por sus propios medios y no podía. Los agentes entraron en la casa sin ver prácticamente nada por el humo, llegaron hasta él y lo sacaron a la calle antes de que llegaran los Bomberos, que apagaron las llamas y ventilaron el inmueble. Tanto el vecino como los dos policías tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo, pero una vez más, todo quedó en un susto.

El 29 de diciembre, el agente condecorado ni siquiera estaba trabajando. Aquel día, un chaval se encontraba en un viaducto de la zona del pantano del Agujero, junto a la autovía de Las Pedrizas, con intención de suicidarse. Un camionero pasó por allí y se percató de sus intenciones. Nervioso, decidió pedir ayuda a alguien que pasara cerca. Sin saberlo, estaba pidiendo ayuda a un agente de la Policía Local.

El policía cogió su coche particular y fue hasta el puente, de más de 20 metros de altura, que le había indicado el transportista. Cuando llegó, el joven ya estaba suspendido en el aire. Se había colgado. El policía tuvo que levantarlo a pulso por las axilas para impedir que muriera, con riesgo para su propia integridad. Una vez a salvo, le practicó maniobras de reanimación hasta que llegó una ambulancia del 061.

Mientras, avisó a sus compañeros, y varias patrullas de la Policía Local se acercaron a ayudarle. El joven logró tranquilizarse y les contó por lo que estaba pasando. Fue trasladado a un hospital de la capital. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ya había reconocido esta actuación.

Un rescate in extremis

El 3 de febrero de 2026, sobre las 15.00, otros cuatro policías locales protagonizaron otro rescate in extremis en el puente del arroyo Jaboneros, que separa Pedregalejo de El Palo. Un hombre se encontraba de pie en la parte exterior de la barandilla, del lado del mar, con intención de quitarse la vida.

Al menos un vecino grabó la escena con el móvil. Aquel vídeo corrió por el barrio. En él se ve a los agentes hablando con el hombre mientras acortan la distancia muy despacio. Al verlos tan cerca, llegó a quedar suspendido sobre el vacío, sujeto solo con los brazos y la punta de los pies.

Fue el momento de más tensión. Los policías aprovecharon la conversación para abalanzarse sobre él y, entre los cuatro, lo pasaron al otro lado de la barandilla. Uno de ellos resultó herido leve.

Robos

La quinta actuación es de otra naturaleza diferente. El 7 de agosto, una patrulla del Grupo de Investigación y Protección (GIP) vigilaba de paisano y en un coche camuflado una zona donde ya habían intervenido contra la venta de objetos robados.

Los agentes vieron a un hombre, conocido por la policía, acercarse a un coche con 2 ocupantes. Al notar su presencia, cambió de rumbo y se fue.

Cuando los policías intentaron identificar a los ocupantes, el conductor arrancó y circuló varios metros en sentido contrario hasta que lo pararon con las luces y la sirena.

No llevaba DNI y reconoció que nunca se había sacado el carné de conducir, ni en España ni en su país de origen.

En el coche había objetos sospechosos, así que los agentes llevaron a los 2 ocupantes y el vehículo a dependencias policiales para registrarlo a fondo.

Encontraron 6.170 euros en efectivo repartidos por todo el coche: 3.000 en el neceser de la mujer, 600 de ellos dentro de un monedero de peluche, y el resto junto a la palanca de cambios, entre documentación y en varios bolsos y carteras del maletero.

Había también 9 teléfonos móviles, 4 relojes, 11 pendientes aparentemente de oro, una cadena, 2 medallas, 12 pares de gafas, 17 décimos y boletos de lotería, 29 cajetillas de tabaco, 3 botellas de alcohol y ropa de baño con la etiqueta puesta, entre otros efectos.

En el asiento del copiloto apareció el bolso de una mujer de 89 años. Se lo habían robado ese mismo día mientras comía en un restaurante del Cerrado de Calderón. Estaba valorado en 1.200 euros y llevaba dentro 1.500 euros en efectivo, documentación, un móvil y tarjetas bancarias. Antes de que la mujer pudiera anularlas, los ladrones ya habían sacado 1.200 euros en cajeros. La detenida fue identificada como la autora del hurto en el restaurante, donde iba acompañada de otro hombre distinto al conductor.

Uno de los móviles intervenidos estaba desbloqueado. Gracias a él, los agentes localizaron al hijo de la persona a la que se lo habían quitado, que confirmó que lo robaron el 5 de agosto en una cafetería de Granada, junto con el teléfono de otra mujer. Era la prueba de que el grupo actuaba en distintas ciudades.

Los 2 fueron detenidos por pertenencia a grupo criminal, hurto y estafa, y el conductor, además, por un delito contra la seguridad vial. Ambos pasaron a disposición judicial. Según la Policía Local, el grupo elegía a sus víctimas entre personas vulnerables, como ancianos y enfermos. En la operación se recuperaron objetos tasados en 16.300 euros y un vehículo sustraído.

Un infarto

Los agentes no han sido los únicos protagonistas del acto. La Policía Local ha felicitado a los doctores Cristina Fernández-Figares Montes y Rafael Infantes Ramos y al enfermero Jonathan Romero Camarena. Los 3 colaboraron con agentes de la Policía Nacional y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local para salvar la vida de una persona que sufrió un infarto en las inmediaciones del Centro de Salud La Roca.

La Brigada K

El GIP, autor de la operación de agosto, ha tenido también su propio homenaje. Hace 40 años nació la Brigada K, que después pasó a llamarse GEMAC y que es el germen del actual Grupo de Investigación y Protección. Su seña de identidad no ha cambiado: sus agentes trabajan de paisano y en vehículos camuflados.

En sus inicios, la brigada contaba con 2 patrullas, 2 motos y un transmisor por pareja. Se creó para combatir el alto índice de mendicidad infantil y el aumento de los delitos contra el patrimonio, sobre todo los robos con violencia e intimidación, provocados en gran medida por la llegada de la heroína.

Hoy el grupo está especializado en violencia de género, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, delitos contra la salud pública e investigaciones en redes sociales y fuentes abiertas de internet. También da charlas en centros educativos sobre protección del menor, prevención y resolución de conflictos en el entorno escolar y control del absentismo. Según la Policía Local, la esencia sigue siendo la de entonces: proteger a las víctimas y a las personas vulnerables.

Placas

El Cuerpo ha entregado una placa al doctor Antonio García de Gálvez, que fue director del Instituto de Medicina Legal, por haber formado durante décadas a los agentes en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM).

También ha distinguido a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga por los años de colaboración con la Policía Local, sobre todo con el Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA), en la defensa, el rescate y el cuidado de animales. Recogió la distinción su presidenta, Carmen Manzano.

La Jefatura de Policía de Barrio del distrito Puerto de la Torre-Teatinos y el Grupo de Caballería han sido elegidos como la jefatura y el grupo más destacados del año. Medio centenar de agentes han recibido cruces al mérito policial por sus años de servicio: con distintivo blanco (15 años), morado (20 años) y verde (30 años).

El acto ha servido también para despedir a una quincena de miembros de la plantilla jubilados en el último año. Entre ellos está Juan Antonio Ferrer Medina, que fue jefe de la Policía Local de Málaga hasta el pasado mes de julio.

El primer patrón

Abrió el acto José María Martínez Vázquez, que ha vivido su primer patrón como intendente principal jefe del Cuerpo. Lo cerró el alcalde, Francisco de la Torre. Antes se proyectó un vídeo grabado con cámara de 360 grados, con imágenes de agentes patrullando, realizado por el Grupo de Audiovisuales de la Policía Local.

Junto al alcalde estuvieron el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo; el subdelegado accidental del Gobierno, Iván Banderas; la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; el vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo; la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García; el fiscal jefe de Málaga, Fernando Germán Benítez-Pérez; y la directora de la ESPAM, la intendente Ana Isabel González.

Desde el patrón del año pasado, celebrado el 23 de octubre de 2025, la Policía Local de Málaga ha atendido 120.391 llamadas al 092, ha realizado 773.749 intervenciones y 1.064 detenciones y ha cubierto 2.297 servicios extraordinarios. En este tiempo ha ampliado el sistema de videovigilancia en la Trinidad, el Parque de la Memoria Histórica y el entorno de los monumentos, y lo ha renovado en el Centro Histórico.

Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que los tenga, llama al 024, la línea de atención a la conducta suicida.