Málaga, ante el reto de las residencias de estudiantes: las camas no crecen al ritmo de la demanda universitaria

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LO ESENCIAL Las claves La oferta de residencias en Málaga se ha estancado en 3.225 camas, a pesar de que ha multiplicado su capacidad por 2,5 desde el año 2000. La llegada de nuevas universidades privadas como UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea ha incrementado notablemente la demanda de alojamiento. El encarecimiento del alquiler convencional y la menor disponibilidad de viviendas aumentan la presión sobre el mercado de alojamiento estudiantil. Existen 887 camas proyectadas en cartera que permitirían ampliar un 27,5% la capacidad actual de las residencias de la ciudad.

Málaga ha multiplicado por más de 2,5 su oferta de alojamiento especializado para estudiantes desde el año 2000.

Sin embargo, ese crecimiento no ha sido continuo ni ha mantenido el ritmo de los últimos cambios experimentados por el ecosistema universitario de la ciudad.

En los registros más recientes, la capacidad se mantiene en 3.225 camas, justo cuando la llegada de nuevas universidades privadas con formación presencial amplía las necesidades potenciales de alojamiento y empiezan a plantearse nuevas operaciones inmobiliarias.

Así lo recoge un análisis de Savills Research, que sitúa en una veintena el número de residencias operativas en Málaga y advierte de que, pese al importante incremento de la oferta durante los últimos años, persiste un desajuste entre las plazas disponibles y la demanda potencial.

La evolución permite dimensionar el crecimiento. La ciudad ha pasado de las 1.210 camas contabilizadas al inicio de la serie, en 2000, a las 3.225 actuales. El incremento acumulado alcanza el 166,5% en algo más de dos décadas.

No obstante, la trayectoria muestra diferentes etapas de expansión, intercaladas con periodos prolongados de estabilidad.

Tras pasar por las 1.271 plazas, la oferta avanzó hasta las 1.453 y posteriormente a las 1.775. El siguiente salto la llevó a las 2.402 camas, antes de alcanzar las 2.809 y, finalmente, las 3.225 actuales.

Es precisamente el comportamiento de los últimos registros el que llama la atención: la cifra permanece sin cambios pese a la transformación que está experimentando la oferta universitaria de Málaga.

La incorporación de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX Mare Nostrum) y de la Universidad Europea de Andalucía ha ampliado el ecosistema de formación presencial de la ciudad, hasta ahora articulado principalmente en torno a la Universidad de Málaga (UMA), además de otras escuelas de negocio y centros especializados.

Ambas instituciones comenzaron su actividad en el curso 2025-2026, incorporando varios miles de nuevos estudiantes y reforzando la proyección de Málaga como destino de formación superior.

Su implantación se suma a la creciente atracción de alumnado procedente de otras provincias y del extranjero, dos perfiles para los que la disponibilidad de alojamiento resulta especialmente relevante.

A esta expansión académica se añade la presión que soporta el mercado residencial convencional.

El encarecimiento de los alquileres y la menor disponibilidad de viviendas dificultan el acceso a un alojamiento para quienes se desplazan a Málaga para estudiar.

En este contexto, las residencias ofrecen una alternativa que integra habitación, servicios y espacios compartidos, aunque su capacidad actual sigue siendo limitada frente al conjunto de estudiantes que podría necesitar este tipo de alojamiento.

Savills sostiene que las residencias han dejado de ser un producto de nicho para consolidarse como un segmento inmobiliario con recorrido.

La consultora considera que la combinación de crecimiento universitario, demanda internacional y tensión residencial seguirá favoreciendo el desarrollo de nuevos proyectos.

Otras 887 camas en cartera

La posible respuesta del mercado empieza a dibujarse en los proyectos en desarrollo. Según los datos de Savills, Málaga cuenta con otras 887 camas en cartera, que equivaldrían a un incremento potencial del 27,5% sobre las 3.225 plazas operativas actuales si todas llegaran a materializarse.

El atractivo para los inversores no se limita al crecimiento del alumnado. Málaga dispone de una ventaja operativa frente a otros mercados universitarios: su actividad turística y su proyección internacional permiten plantear fórmulas de ocupación durante los meses de verano y otros periodos fuera del calendario académico.

El producto también ha evolucionado. El 54% de las camas de las residencias malagueñas cumple ya con el estándar moderno descrito por Savills, caracterizado por habitaciones individuales o estudios, servicios integrados y zonas comunes destinadas al estudio y la convivencia.