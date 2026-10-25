Parcemasa volverá a tener cafetería: el cementerio ha adjudicado tres locales a una restauradora y una floristería

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Parcemasa ha adjudicado tres locales comerciales desocupados para albergar una nueva cafetería y una floristería en el recinto cementerial. Suma Restauración y Catering gestionará la cafetería por 1.092 euros al mes, mientras que Marina Flor ocupará dos locales para la floristería por 2.520 euros mensuales. El concurso público recibió propuestas de 39 empresas y ambas ofertas adjudicadas superaron el precio mínimo de salida fijado por la empresa municipal. Se prevé que ambos negocios abran al público en aproximadamente un mes, tras adaptar los espacios y devolver el servicio de cafetería tras más de un año de cierre.

Parcemasa volverá a tener un sitio donde tomar un café reparador con familiares y amigos en momentos duros. La empresa municipal del Parque Cementerio de Málaga ha publicado en su web la resolución del proceso de alquiler de tres locales que estaban desocupados en la zona comercial del recinto, que acogerán una cafetería y una floristería.

El local destinado a cafetería y restauración ha sido adjudicado a Suma Restauración y Catering, S. L., por 26 euros el metro cuadrado. Los otros dos se unirán para dar forma a un único establecimiento de floristería que gestionará Marina Flor, que pagará 30 euros por metro cuadrado.

Cada inmueble tiene una superficie de 42 metros cuadrados. Con esas cifras, el alquiler de la cafetería asciende a 1.092 euros al mes, mientras que la floristería, que sumará 84 metros cuadrados, abonará 2.520 euros mensuales.

Las dos ofertas mejoran el precio de partida que había fijado Parcemasa, de 20 euros por metro cuadrado, es decir, 840 euros al mes por local. La restauradora lo eleva un 30% y la floristería, un 50%.

El proceso despertó interés entre las empresas. Tras la apertura del procedimiento, publicada el pasado 21 de agosto, Parcemasa recibió ofertas de 39 compañías, de las que 13 llegaron a concretar sus propuestas.

Para decidir a quién adjudicaba los locales, la empresa municipal tuvo en cuenta la oferta económica, la experiencia, el horario y los días de apertura, el plazo para iniciar la actividad, la adecuación al entorno y las garantías ofrecidas, además de la documentación complementaria que aportó cada empresa.

Los negocios se destinarán a actividades complementarias a los servicios funerarios del cementerio. La previsión es que, una vez que los adjudicatarios terminen los trabajos de acondicionamiento, puedan empezar a funcionar en un plazo aproximado de un mes.

La nueva cafetería llega más de un año después del cierre de la anterior, que bajó la persiana el 31 de julio de 2025 y provocó el enfado de muchos malagueños. Tras aquel cierre se instaló en el cementerio una sala con máquinas expendedoras de comida, como contó este periódico en octubre de 2025.