Vista cenital de la Alameda Principal de Málaga y la boca de acceso a la estación Atarazanas del Metro. Álvaro Cabrera

Calle Nueva se dispara como alternativa comercial en Málaga ante el lleno de Larios y la Alameda gana terreno

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LO ESENCIAL Las claves La escasez de locales en la calle Marqués de Larios, donde la renta alcanza los 245 euros el metro cuadrado al mes, desplaza la demanda comercial a otras zonas del centro de Málaga. Calle Nueva encabeza las subidas de precio con un incremento del 12%, situando la renta de referencia en 125 euros por metro cuadrado mensual. La Alameda Principal gana atractivo al ofrecer locales de mayor tamaño a 70 euros por metro cuadrado y un importante potencial de absorción de superficie. Un informe de Savills sitúa la disponibilidad media de locales en los principales ejes del centro en un reducido 3,9%.

El mercado de los locales comerciales de Málaga está ampliando su radio de influencia más allá de calle Larios.

La escasez de espacios disponibles en el principal eje de compras del Centro está desplazando parte de la demanda hacia otras vías, con calle Nueva a la cabeza de las subidas de las rentas y la Alameda Principal consolidándose como alternativa para los operadores que necesitan superficies más amplias.

Así lo recoge el análisis de Savills Research sobre el mercado de retail high street, centrado en los locales situados en las principales calles comerciales.

Según el informe, la renta prime de calle Marqués de Larios alcanza los 245 euros por metro cuadrado al mes, frente a los 240 euros del periodo de comparación recogido en sus datos. La disponibilidad es mínima, lo que refuerza la posición de esta vía como uno de los principales escaparates comerciales de España.

La presión sobre Larios está teniendo un efecto directo en el resto del entorno comercial. Los operadores que no encuentran un espacio adecuado en la calle más cotizada buscan alternativas en otras ubicaciones céntricas que mantengan una elevada afluencia peatonal y una buena conexión con los principales itinerarios de compras.

Calle Nueva es la principal beneficiada por este desplazamiento. Savills sitúa en el 12% el incremento de las rentas en esta vía, donde el precio de referencia pasa de 112 a 125 euros por metro cuadrado al mes.

Su centralidad, el tránsito peatonal y una accesibilidad económica relativa frente a Larios favorecen la llegada de operadores que buscan mantener su presencia en el Centro.

La subida contrasta con la evolución de otras calles comerciales. En la Alameda Principal, la renta de referencia aumenta de 66 a 70 euros por metro cuadrado al mes, un avance de alrededor del 6%.

El informe identifica esta avenida como una alternativa para negocios que precisan locales de mayor tamaño, una característica que puede ampliar el abanico de operadores capaces de instalarse en ella.

La evolución también alcanza a otros enclaves del Centro. En la plaza de la Constitución, la renta pasa de 96 a 100 euros por metro cuadrado al mes, mientras que en calle Granada se mantiene en 133 euros, según las cifras aportadas por Savills.

La comparación dibuja un mercado con diferencias importantes entre calles, en el que la ubicación, el tamaño de los locales y la disponibilidad de espacios adecuados condicionan tanto las rentas como las posibilidades de apertura.

Hasta 245 euros al mes

La distancia entre los distintos ejes comerciales resulta significativa. Con las referencias del informe, un local de 100 metros cuadrados en calle Larios tendría una renta teórica de 24.500 euros mensuales. En calle Nueva, la misma superficie equivaldría a 12.500 euros al mes, mientras que en la Alameda Principal serían 7.000 euros.

El informe sitúa la disponibilidad media en los principales ejes comerciales en torno al 3,9%, un nivel que apunta a una oferta limitada. Esa escasez reduce las opciones de los operadores que buscan instalarse en el Centro y, al mismo tiempo, refuerza el atractivo de los locales mejor situados para sus propietarios e inversores.

Savills interpreta esta evolución como una ampliación del perímetro comercial de mayor valor. La mejora del espacio público, la conectividad urbana, el turismo internacional y la llegada de marcas de moda, cosmética, restauración y segmentos prémium figuran entre los factores que sostienen el interés por las ubicaciones céntricas.

Por tipología de negocio, la moda internacional continuará desempeñando un papel destacado en la ocupación de los locales, acompañada por el crecimiento del interés de los segmentos prémium, la joyería y relojería, la cosmética y la restauración de posicionamiento elevado.

La estrategia de las marcas también está cambiando: en lugar de multiplicar aperturas, algunas priorizan menos establecimientos, pero situados en emplazamientos de mayor visibilidad y calidad comercial.

La actividad turística y la llegada de visitantes internacionales constituyen otro de los apoyos de este mercado. Savills apunta al peso de los nuevos proyectos hoteleros de posicionamiento elevado, el dinamismo del puerto y el turismo de cruceros, así como a la actividad tecnológica y la presencia de profesionales internacionales, como elementos que pueden favorecer el gasto en las zonas céntricas.

Calles secundarias

Las perspectivas del informe apuntan a que la presión sobre los locales disponibles continuará y que parte del crecimiento de las rentas se concentrará en los ejes secundarios que puedan absorber la demanda desplazada de Larios.

La evolución de la red de transporte, la ampliación del Metro hacia el norte de la ciudad, las mejoras en los corredores de movilidad y la renovación del espacio público aparecen entre los factores que podrían reforzar la conexión entre el Centro y otras zonas comerciales.

Savills prevé que la Alameda Principal tenga un papel destacado en la absorción de superficie comercial durante los próximos 18 meses, especialmente por su capacidad para acoger formatos más amplios. Esa previsión sitúa a la avenida como una de las alternativas relevantes para negocios que no encuentran en Larios un local disponible que encaje con sus necesidades.

El escenario también presenta obstáculos. La falta de inmuebles que reúnan las condiciones necesarias de superficie, escaparate y ubicación puede limitar el número de operaciones, incluso cuando existe interés por parte de los operadores.

A ello se suman los costes de reforma y las restricciones urbanísticas que afectan a determinados inmuebles del Centro.

Por eso, el reto no consiste únicamente en atraer marcas, sino en conseguir que la demanda se traduzca en aperturas y operaciones comerciales viables. El informe señala la agilidad de los procedimientos de licencia y la puesta en marcha de nuevos conceptos comerciales como aspectos relevantes para aprovechar el dinamismo actual.