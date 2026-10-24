Busca a los testigos que socorrieron a su hijo tras un atropello con fuga en Málaga: "Lo dejó tirado sin saber si vivía"

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LO ESENCIAL Las claves Carmen, la madre de Samuel, busca a las personas que auxiliaron a su hijo tras ser embestido en patinete eléctrico y arrastrado 56 metros por la carretera de Campanillas (Málaga). El conductor responsable del atropello se dio a la fuga a las 23:45 horas del pasado lunes 19 de octubre sin detenerse a comprobar el estado del joven. El joven sufrió múltiples lesiones graves, entre ellas fracturas vertebrales, de clavícula, contusiones en la cabeza y extensas quemaduras por la fricción contra el asfalto. La familia solicita colaboración ciudadana para recabar pistas o grabaciones que ayuden a la Guardia Civil a identificar al conductor que huyó de la escena.

Samuel volvía a casa en su patinete eléctrico, como cada noche. Había terminado su turno a las 23.30 en una empresa de Cártama y enfilaba la carretera hacia Campanillas, el barrio malagueño donde vive con su familia.

A unos 150 metros de la rotonda del Parque Tecnológico, en el tramo que llega desde Maqueda, un coche lo embistió y siguió su marcha. Eran las 23.45 del lunes 19 de octubre.

Según el atestado de la Guardia Civil que cita su madre, Carmen, el joven fue arrastrado 56 metros por el asfalto. Los agentes lo habrían calculado a partir de las marcas que quedaron en la calzada, que indican que el chico rodó por el suelo a lo largo de todo ese tramo.

El conductor no se detuvo. Días después, nadie sabe quién iba al volante, algo que la indigna. "No entiendo de verdad cómo esta persona puede dormir", asevera.

Testigos

Detrás de Samuel circulaba un joven en moto. Es el único testigo con el que cuenta la familia. Fue él quien se presentó en la casa de Carmen para avisarle de lo ocurrido.

En la zona había más personas. Vieron lo ocurrido, corrieron a auxiliar a Samuel y se quedaron con él hasta que llegaron la policía y la ambulancia. La familia no sabe nada de ellas y ha acudido a este periódico para intentar encontrarlas.

Carmen quiere localizarlas por dos motivos. El primero, darles las gracias por no dejar solo a su hijo en un momento de tanta vulnerabilidad. El segundo, saber si vieron algo que ayude a identificar al conductor que se lo llevó por delante.

Carmen explica que “si alguien vio aunque sea ayudaría mucho a nosotros y a la Guardia Civil”. Insiste en que el detalle más pequeño puede servir.

Heridas por todo el cuerpo

El informe del TAC que le realizaron tras el atropello, al que ha tenido acceso este periódico, recoge una fractura en la vértebra D1 y una fractura con desplazamiento en la clavícula derecha. En el hombro izquierdo, los médicos detectaron una subluxación de la articulación acromioclavicular. En la vértebra D4 apreciaron además un defecto que, dado el traumatismo, no descartan que sea también una fractura.

La prueba constató también un hematoma en la cabeza, en la zona frontoparietal y en el pómulo derecho. No encontró hemorragias internas ni lesiones en los órganos.

Samuel ya ha pasado por quirófano. Le han colocado una placa con tornillos en la clavícula y la herida de la cirugía suma 26 puntos. Tiene, además, 3 grapas en la cabeza y 8 puntos sobre la ceja.

A todo ello se suman las abrasiones. Su madre lo resume con una palabra. “Destrozado. Está quemado completamente del roce tan grande que tuvo con el asfalto”, describe.

Carmen da gracias por que su hijo siga vivo; a veces, no se lo cree. “Gracias a Dios, mi hijo lo está contando, pero desde luego que era para no haberlo contado”, afirma.

Más allá de las heridas, a Samuel le pesa la huida del conductor. Su madre cuenta que “él no entiende que haya personas que te dejen tirado”. Y añade que no le cabe en la cabeza que “la vida humana no importe hasta tal punto de decir ‘te dejo tirado sin saber si estás vivo o muerto’”.

Carmen tampoco lo entiende. Asegura que “es de ser muy mala persona y tener muy poco corazón” hacer algo así y no sentir remordimientos. “Yo no entiendo cómo pueden conciliar el sueño”, repite.

La madre se adelanta a los comentarios que, intuye, provocará la palabra patinete. Recalca que su hijo lo tenía todo en regla. El vehículo estaba matriculado y asegurado, y Samuel llevaba puesto el casco.

El patinete era su medio de transporte para ir y volver del trabajo. Carmen defiende que “no es que estuviera haciendo el loco por la carretera, como se ven muchos”. “Era su herramienta para ir a trabajar y lo cogía con responsabilidad”, subraya.

“Muchas veces no es como tú conduzcas, es como va la gente”, lamenta. “Y en este caso ha sido así”.

Las piezas y restos de sangre en la carretera. EEM

La aseguradora del patinete se ha hecho cargo de la parte jurídica y de las reclamaciones ante el Consorcio de Compensación de Seguros. La familia está cubierta en ese sentido. Lo que persigue ahora es otra cosa: encontrar a la persona que dejó a Samuel tirado en la carretera. Que se haga justicia.

Carmen estuvo la mañana de este viernes en el lugar del accidente tratando de recabar pruebas por su cuenta. Ha localizado restos de un neumático, trocitos de uno de los faros del vehículo, y ha estado preguntando en la zona por cámaras de seguridad para dar con el conductor que atropelló a su hijo. No piensa darse por vencida hasta localizarlo.