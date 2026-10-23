Dos personas trasladadas al hospital tras una intoxicación por gas en una vivienda de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Dos personas han sido hospitalizadas tras sufrir una intoxicación por gas en una vivienda de la calle Doctor Ruiz Jiménez en Málaga. El suceso ha ocurrido alrededor de las 19:30 horas en el distrito de Bailén-Miraflores. Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se desplazaron al lugar con dos autobombas, una autoescala y una ambulancia de la UMSI. Los sanitarios de la Unidad Médico Sanitaria atienden y trasladan a los dos afectados al centro hospitalario.

Dos personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario tras sufrir una intoxicación por gas en una vivienda de la calle Doctor Ruiz Jiménez, en el distrito malagueño de Bailén-Miraflores.

El aviso se ha recibido sobre las 19.30 horas de esta tarde, lo que ha movilizado a efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, procedentes del parque Central de Martiricos.

Hasta el lugar se han desplazado dos vehículos autobomba, una autoescala y una ambulancia de la Unidad Médico Sanitaria de Intervención (UMSI). Los sanitarios han atendido a las dos personas afectadas y las han trasladado posteriormente a un centro hospitalario.